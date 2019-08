Rostock

Protest zum politischen Vorzeige-Projekt der Landes-SPD: Ab 2020 sollen alle Eltern von Kosten an der Kinder-Betreuung in Kita und Hort befreit werden. Hinter den Kulissen tobt nun ein Streit. Grund: Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) will offenbar nur 54,5 Prozent der Kosten überweisen.

Viel zu wenig, heißt es aus Kommunen, die dann auf Mehrkosten sitzen blieben. Weitere Kritik: Das Land plane Personalkosten deutlich unter Tarif – obwohl die SPD immer wieder mehr Tarifbindung forderte.

Rostocker Senator: Kommunen sollen die Zeche zahlen

Drei Millionen Euro werde die Hansestadt Rostock an Mehrkosten haben, schätzt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Sollten die Pläne des Landes umgesetzt werden, „dann würden die Kommunen das Versprechen der Landesregierung bezahlen müssen und an anderer Stelle dafür Kürzungen riskieren“, so Bockhahn. Er fordert 58 Prozent der Kita-Kosten vom Land, „damit Städte und Gemeinden nicht schlechtergestellt sind als bisher“.

Ein Kritikpunkt: Das Land veranschlagt bei Kosten für Erzieher nur 79 Prozent des Tariflohns, dabei liegen viele Kommunen – wie politisch gefordert – höher. Rostock plane pro Stelle mit 49 000 Euro jährlich, das Land aber nur mit 37 500. Ein Unding, findet Bockhahn: Dann würden die Kommunen die politischen Forderungen der Regierung nach guten Löhnen bezahlen müssen.

Schwerin und Greifswald : Geld wird nicht reichen

Ähnlich klingt das aus anderen Städten. „Die vom Land angesetzten Personalkosten sind nicht realistisch“, sagt Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier, selbst SPD-Mann. Der jetzt angesetzte Betrag treffe in der Landeshauptstadt nur auf drei von 50 Einrichtungen zu. Woanders werde teils deutlich mehr gezahlt. Auch Stefan Fassbinder (Grüne), OB von Greifswald, hält die angesetzten Personalkosten für zu gering. „Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, werden alle Träger bald zum Tarif aufschließen“, sagt er. Folge: Die Kosten würden für alle steigen. In der Hansestadt liege der Lohn für Kita-Personal jetzt schon „weitaus höher als 80 Prozent“.

SPD und CDU wollen ab 2020 sämtliche Eltern von Betreuungskosten in Kita und Hort befreien. Dies betreffe insgesamt rund 110 000 Kinder. Mehrkosten für die Landeskasse: 145 Millionen Euro jährlich. Ein Teil des Geldes dafür kommt vom Bund. Künftig teilen sich Land, Kreise und Städte die Kosten, heißt es aus dem Sozialministerium. „Das Land übernimmt die Kosten für die Beitragsfreiheit“, so ein Sprecher. Dies sei „mehr als die Hälfte“. Steigende Kosten müssten durch alle Partner getragen werden.

Landkreise fordern mehr Geld vom Land

Auch der Landkreistag MV kritisiert die Novelle. Durchschnittliche Personalkosten seien mit 37 500 Euro je Stelle „deutlich zu niedrig“ angesetzt, realistisch seien aber 41 000, heißt es in einem Schreiben ans Ministerium. Künftig seien weitere Preissteigerungen zu erwarten. Das Land müsse also drauflegen.

Linke im Landtag warnt vor „ Schwesigs Mogelpackung“

Die Linke will zum Thema Zeitaufschub im Landtag beantragen. „Es darf nicht passieren, dass die Kommunen auch nur auf einem Teil der Kosten der beitragsfreien Kita sitzen bleiben“, sagt Sozial-Expertin Jacqueline Bernhardt. Hier stehe Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) „in der Pflicht, wenn sie nicht vollends eine gigantische Mogelpackung verkaufen will“.

