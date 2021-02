Rostock/Stralsund

Die Reaktionen der OZ-Leser auf die bekanntgewordenen Fälle, in denen sich Landespolitiker vorzeitig haben impfen lassen, hat bei vielen Lesern zuletzt für Empörung gesorgt. Zu Wort melden sich indes auch Leser, die Verständnis für die vorgezogenen Immunisierungen haben.

Fest steht: Nach der neuen Impfverordnung muss die Impfreihenfolge nicht strikt eingehalten werden. Künftig kann von ihr in Einzelfällen abgewichen werden, wenn Impfstoff übrig bleibt, der sonst wegen fehlender Haltbarkeit weggeworfen werden müsste. Zu Wochenbeginn war berichtet worden, dass der Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD), bereits geimpft ist. Und nach Kerth hat nun auch Stephan Meyer, Vizelandrat im Landkreis Rostock, seine Corona-Impfung bekannt gemacht.

Impfreihenfolge sollte nicht gebrochen werden

Für Remo Rönnpagel ein „Unding“, so formuliert er es. Die Politik habe dem Land ein Regelwerk zur Impfreihenfolge auferlegt, die es nicht zu brechen gelte. So verspiele die Politik Vertrauen. „Wir leben ja nicht gerade in Zeiten, in denen wir sämtliche Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger im Umgang mit Covid-19 nachvollziehen und/oder gutheißen. Da sind solche Vorgehensweisen eher daneben.“ Das Umdenken in der Impfreihenfolge hält Rönnpagel mit Blick auf Erzieher, Lehrer, Polizisten indes für zulässig.

Marie Saß notiert verärgert: „Es gibt viele Menschen, die täglich aufgrund ihres Berufes hohen Risiken bezüglich einer möglichen Corona-Ansteckung ausgesetzt sind. Hier muss die Politik für schnelle Möglichkeiten sorgen. Die massenhaften Ausreden, es sei Impfstoff übrig und keiner zu erreichen gewesen, der dran gewesen wäre, sind nur Schutzbehauptungen und purer Egoismus. Es so zu regeln, dass dann entsprechende Risikogruppen als Ersatz zur Verfügung stehen und erreicht werden, ist in der medialen Welt sehr einfach. Dass bundesweit Politiker und weitere Amtsinhaber sich selbst vorziehen, ist meines Erachtens Amtsmissbrauch.“

„Fristlose Entlassung wie in der freien Wirtschaft“ gefordert

Jörg Schön verstehe das alles nicht, moniert er. „Meine Mutter ist 79 und hat eine Niere, vor zwei Jahren einen Schlaganfall und noch keine Benachrichtigung zur Impfung bekommen. Aber der Herr Landrat lässt sich Impfen, weil keine Berechtigten da waren, überall dieselben Ausreden.“ Ob das Verhalten Konsequenzen haben sollte, fragen sich die Leser zudem. Detlev Göllner glaubt: „Da wird nichts passieren.“ Und Anneliese Annas fordert eine „fristlose Entlassung wie in der freien Wirtschaft“.

Anke Wolfram frage sich unterdessen, ob „man den teuren Impfstoff hätte wegschmeißen sollen. Es sollten eh langsam mal die geimpft werden, die im Leben stehen und beruflich auch in der Pandemie gefragt sind. Warum muss das jetzt zum Politikum gemacht werden?“ Und Sven Röger fragt grundsätzlich: „Gibt es eigentlich ein funktionierendes Konzept, was mit dem Impfstoff passiert, der nicht verimpft wurde, weil Leute nicht zum Termin erschienen sind? Wegwerfen kann ja nicht die Lösung sein.“

Holger Prüter meint: „Langsam sollte auch Deutschland so weit sein, dass jeder geimpft werden kann. In anderen Ländern klappt es ja auch.“ Mit Holger Oppers meldet sich ebenfalls ein Leser zu Wort, der es richtig findet, dass sich Politiker vorzeitig impfen lassen. „Einmal als Vorbild und aber auch, da sie Entscheidungsträger sind, und sie ihre Arbeit erledigen und nicht ausfallen können. Genauso gehören alle Personen, die in ‚Blaulicht-Berufen‘ arbeiten, und alle Mitarbeiter im medizinischen Bereich vorzeitig geimpft.“

Impfstoff sollte verimpft werden

Anette Kempert setzt hinzu: „Vielleicht wollte er mit gutem Beispiel vorangehen, denn es gibt genug Menschen, die den kaum getesteten Impfstoffen misstrauen.“ Kira Ludwig sagt: „Was in anderen Landkreisen als sinnvoller Umgang mit wertvollem Impfstoff betrachtet wird, wird hier mit so schlimmen Worten bedacht, dass es kaum wahr sein kann. Ich verstehe es eigentlich nicht.“

Alexander Stuth betont: Ganz ehrlich. Wenn was übrig ist, dann sollte der Stoff auch verimpft werden. Und wenn jemand aus der Impfgruppe nicht erreichbar ist, dann ist es auch vollkommen okay, jemanden zu impfen, der eigentlich noch nicht dran wäre. So wird der Stoff wenigstens nicht weggeworfen. Viel peinlicher ist doch, dass man nicht in der Lage ist, den kostbaren Stoff mit der richtigen Temperatur durchs Land zu kutschen oder dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern einfach zu wenig Impfstoff haben.“

Von Juliane Lange