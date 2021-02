Rostock

Bundesweit sorgen vorgezogene Corona-Impfungen für Politiker für Entrüstung. So hat sich auch Stefan Kerth (SPD), Landrat von Vorpommern-Rügen, gegen Corona impfen lassen, obwohl er noch gar nicht an der Reihe war – als einer der ersten in Stralsund überhaupt. Er selbst gab an, dass an diesem Tag noch Impfdosen übrig waren, die sonst entsorgt worden wären.

Stefan Kerth (SPD) ist kein Einzelfall. Nach dem Wirbel um den Landrat hat am Dienstagabend auch Stephan Meyer, Vize-Landrat im Landkreis Rostock, seine Corona-Impfung bekannt gemacht. Auch er gab an, eine übrig gebliebene Impfdosis bekommen zu haben. Bei den Lesern löst das aber reichlich Diskussion aus. In einer Umfrage konnten die Menschen darüber abstimmen, ob sie das vorzeitige Impfen von Politikern für richtig halten.

Mehrheit der Leser findet es nicht richtig

Bislang haben 641 Personen an der Umfrage abgestimmt. Mehr als zwei Drittel der Teilnehmer sprechen sich gegen das verfrühte Impfen von Politikern aus. Etwa 30 Prozent fänden dies aber in Ordnung. Die restlichen 2,7 Prozent haben noch keine klare Meinung und stimmten für „Ich weiß nicht“.

Wie ist ihre Meinung dazu? Finden Sie es richtig, wenn Politikerinnen und Politiker in MV vorzeitig gegen Corona geimpft werden? Stimmen Sie hier weiter ab.

Von OZ