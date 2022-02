Wismar

Unfassbar: In Wismar hat ein Mann Polizisten in der Hansestadt mit dem Tode bedroht. Die Beamten reagierten sofort und nahmen den 49 Jahre alten Verdächtigen nach Durchsuchung seiner Wohnung vorläufig fest. Nach Angaben der Polizei hatte er am Freitag bei einem Anruf im Hauptrevier Wismar in Anspielung auf den Mordfall in Rheinland-Pfalz erklärt, „dass er gut und gern auch hier zwei Polizeibeamtinnen erschießen würde“.

Angesichts der Bedrohung rückte die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht umgehend aus. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden eine Schreckschusswaffe und geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde der Mann zunächst in Gewahrsam genommen. Allerdings konnte er konnte er die Dienststelle „nach einer Gefährderansprache“ noch am Sonnabendmorgen wieder verlassen, so die Polizei.

Einsatz mit Maschinenpistolen

Innerhalb weniger Stunden gab es in Wismar dann noch eine zweite erschreckende Lage. Am Sonnabendmorgen eilten Polizisten auf den Parkplatz des Einkaufszentrums „Burgwallcenter“ in der Lübschen Straße, weil eine Frau eine mit einem Gewehr bewaffnete Person gemeldet hatte. Beamte mit Maschinenpistolen und Schutzausrüstung stoppten schließlich einen Wagen, in dem sich drei Personen im Alter von 17, 21 und 24 Jahren befanden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden insgesamt sechs Softairwaffen, sogenannte Anscheinswaffen, gefunden.

Täuschend echte Nachbauten: Softair-Waffen Softair-Waffen sind täuschend echt nachgebaute Replikate echter Schusswaffen. Angetrieben werden sie durch Federdruck, Gas oder elektrisch. Als Munition dienen Kugeln aus Kunststoff, die durchaus zumindest oberflächliche Verletzungen verursachen können. Ein Waffenschein ist nicht erforderlich. Das Schießen mit solchen Waffen ist nur im „befriedeten Besitztum“ erlaubt. Nach Waffengesetz dürfen sogenannte „Anscheinswaffen“ nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Verstöße dagegen werden als Ordnungswidrigkeit bestraft. Personen unter 18 Jahren dürfen lediglich Softair-Waffen besitzen, deren Geschosse mit einer Energie von höchstens 0,5 Joule abgefeuert werden. Volljährige Personen dürfen Softair-Waffen nutzen, deren Geschossen mit maximal 7,5 Joule entweichen.

Gegen die drei Verdächtigen wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten ermittelt. Die Beamten warnen eindringlich vor der Benutzung von Softairwaffen in der Öffentlichkeit: „Diese sind auf den ersten Blick nicht von echten Waffen zu unterscheiden. Tritt in einem solchen Fall die Polizei auf den Plan, dann handeln Sie nach deren Anweisungen. Unüberlegtes Handeln könnte hier weitreichende Folgen haben!“

Scharfe Reaktionen nach Doppelmord in Rheinland-Pfalz

Am Freitag fand in Kusel (Rheinland-Pfalz) eine Trauerfeier für die beiden in der Nähe erschossenen Polizisten statt. Am frühen Montagmorgen waren ein 29 Jahre alter Oberkommissar und seine 24 Jahre alte Kollegin, eine Polizeianwärterin, nur wenige Kilometer von Kusel entfernt mit Kopfschüssen aus Gewehren getötet worden.

Unter dringendem Tatverdacht stehen zwei 32 und 38 Jahre alte Männer, die noch am selben Tag festgenommen wurden und seither in Untersuchungshaft sitzen. Die Ermittler gehen davon aus, dass mit der Bluttat Jagdwilderei vertuscht werden sollte.

Gegen Beleidigungen und Drohungen in Zusammenhang mit dem Mord gehen die Ermittler entschlossen vor: So wurde ein 55-Jähriger aus dem Kreis Birkenfeld von Spezialkräften überwältigt, nachdem er auf seinem Facebook-Profil dazu aufgerufen hatte, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf Feldwege zu locken und dort zu beschießen. „In einer ersten spontanen Äußerung bestätigte er seinen mörderischen Hass auf die Polizei“, hieß es. Der Mann wurde festgenommen, aufgrund seines Zustands in der Psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen laufen.

Von Heiko Hoffmann und Robert Haberer