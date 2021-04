Wachsende Auslastung der Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock/Greifswald

Die Auslastung der Kliniken mit Corona-Patienten in Mecklenburg-Vorpommern steigt weiter. Die Universitätsklinik Rostock will nun eine weitere Covid-Normalstation eröffnen und mehr Intensivbetten bereitstellen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die neuen Intensivbetten seien nötig, „um alle schwerkranken Patienten auch bei diesen steigenden Zahlen weiterhin adäquat behandeln zu können“, hieß es. Das Personal für die neuen Stationen soll von anderen Stationen abgezogen werden, soweit es vertretbar sei.

Alle Ecmo-Geräte in der Uniklinik Rostock belegt

Auch die Ecmo-Geräte werden offenbar knapp. Die hochspeziellen Beatmungsmaschinen sind die letzte Möglichkeit der Medizin bei sehr schweren Corona-Verläufen und kommen zum Einsatz, wenn sonst nichts mehr hilft. Die Uniklinik hat nach eigenen Angaben mittlerweile sieben solcher Geräte, die derzeit aber alle belegt seien. „Wir nehmen als Schwerpunktzentrum Patienten zur Ecmo-Therapie aus dem gesamten Bundesland auf“, sagte die Sprecherin. Der Bedarf sei größer als in den ersten beiden Corona-Wellen.

Im zweiten Krankenhaus der Stadt, dem Südstadtklinikum, waren am Mittwoch 10 der 22 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, wie eine Sprecherin berichtete. Vor einer Woche waren es demnach 7, vor zwei Wochen nur 3 Corona-Patienten, die intensiv betreut werden mussten.

Planbare Operationen bewusst ausgesetzt

Die Greifswalder Uniklinik behandelt ihrem wöchentlichen Lagebericht (Mittwoch) zufolge gegenwärtig 16 Corona-Patienten auf der Intensivstation. Sechs weitere Betten seien noch frei. Der Krisenstab betonte aber, „dass diese Betten nicht deshalb frei sind, weil sie niemand benötigt, sondern weil planbare und verschiebbare Operationen bewusst ausgesetzt wurden, um diese Kapazitäten zu schaffen.“

Landesweit behandelten die Kliniken am Donnerstag laut dem Divi-Register 83 Corona-Kranke auf Intensivstationen. 34 Intensivbetten für Corona-Patienten, die beatmet werden müssen, waren noch frei.

