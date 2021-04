Wahl am Sonntag: Ex-Reichsbürger will Bürgermeister in Demmin werden

Demmin

Kater Quarky hat es nicht geschafft. Dafür aber Stefan Woller, ein ehemaliges bekennendes Mitglied des „Freistaates Preußen“, einer Gruppierung, die der Verfassungsschutz dem Milieu der Reichsbürgerszene zurechnet: Der Besitzer einer Autowerkstatt will am Sonntag (25. April) neuer Bürgermeister in der Hansestadt Demmin werden.

Der Wahlausschuss hat Woller als Kandidaten zugelassen. Begründung: Woller habe seine Verfassungstreue erklärt. Es habe objektiv keine Gründe gegeben, ihn nicht zur Wahl zuzulassen, erklärte das Mitglied des Wahlausschusses, Bernd Koltz (Linke).

„Ich habe damit nichts mehr zu tun“

Aus seiner Vergangenheit in der Gruppierung „Freistaat Preußen“ macht der gelernte KFZ-Mechaniker keinen Hehl. Als Verkehrsminister des fiktiven Staates, der die Rechtmäßigkeit der Bundesrepublik in Frage stellt, stellte Woller Führerscheine und KFZ-Kennzeichen aus.

„Ich bin Mitglied im Freistaat Preußen gewesen, habe damit aber nichts mehr zu tun“, sagt er der OSTSEE-ZEITUNG. Inzwischen habe er sich von der Bewegung distanziert. Das Büro des Freistaat Preußens in Demmin wurde geschlossen.

Ritter: „Verbale Distanzierung nicht glaubhaft“

Der Landtagsabgeordnete der Linken, Peter Ritter, ist überzeugt, dass Woller noch immer fest im Gedankengut der Szene verankert ist. Die verbale Distanzierung von der Reichsbürgerszene und sein Bekenntnis zur Verfassungstreue gegenüber dem Wahlausschuss hält er für nicht glaubhaft. Ritter bezieht sich in seiner Einschätzung auf öffentlich geäußerte Zweifel des Bürgermeisterkandidaten am politischen System. „Ich verstehe nicht, wie der Wahlausschuss agiert hat. Herr Woller ist kein unbeschriebenes Blatt in der Hansestadt“, so Ritter.

Staatsanwaltschaft ermittelt – Wahlausschuss hat nichts gewusst

Zumindest bei den Ermittlungsbehörden ist Woller kein Unbekannter. Im Oktober 2019 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Rostock die Privaträume des Demminers. Der Verdacht: Er soll verfassungsfeindliche Schreiben an mehrere Polizeidienststellen verschickt haben. Ermittelt werde wegen § 89 StGB, die verfassungsfeindliche Einwirkung auf Angehörige der Bundeswehr und der öffentlichen Sicherheitsorgane, sagte Behördensprecher Harald Nowack.

Bei der Durchsuchung seien Datenträger und Faxgeräte sichergestellt worden. Da die Auswertung noch andauere, sei noch nicht klar, ob sich der Tatverdacht bestätigt oder nicht. Auch bei der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg sind laufende Verfahren anhängig: wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot und der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Der Wahlausschuss, so versichert Koltz, habe von diesen Ermittlungsverfahren nichts gewusst.

NPD ruft zur Wahl Wollers auf

Woller erklärte gegenüber der OZ, dass er Bürgermeister werden wolle, weil er etwas in einem Staat bewegen möchte, in der „die Hälfte der Politiker korrupt sind und sich schmieren lassen.“ Seine Distanzierung vom „Freistaat Preußen“ begründete Woller damit, dass man in diesem System, der BRD, verunglimpft werde, wenn man anders denke, beteuert aber zugleich: „Ich werde immer eine andere Meinung haben.“ Auf seinem Facebook-Account teilt er Merkel-kritische Posts.Er ist bekennender Corona-Leugner. Die NPD ruft offen zur Wahl von Woller auf, um damit den „Politbonzen“ die Quittung zu geben.

Stadtwahlleiter: Kandidat nicht rechtskräftig verurteilt

Hätte die Kandidatur durch den Wahlausschuss verhindert werden müssen? Der scheidende Bürgermeister und Stadtwahlleiter Michael Koch (CDU) verweist darauf, dass laut Landes- und Kommunalwahlgesetz nur derjenige nicht wählbar ist, der rechtskräftig verurteilt ist. „Nach pflichtgemäßer Prüfung lag eine derartige rechtskräftige Verurteilung des besagten Kandidaten schlicht und ergreifend nicht vor“, so Koch. Woller ist nicht vorbestraft.

Ritter kritisiert Wahlaussschuss

Ritter übt indes scharfe Kritik am Wahlausschuss und damit auch indirekt an seinem Parteikollegen Koltz, der auf die Möglichkeit verzichtete, beim Verfassungsschutz vor der Kandidaten-Zulassung anzufragen, ob es Zweifel an der Eignung Wollers gibt. „Das lässt mich ein Stück fassungslos zurück“, so der Links-Abgeordnete.

Kein gemeinsamer Kandidat von Linken, SPD und Grünen

Einen eigenen Kandidaten schickt die Linke bei der Bürgermeisterwahl nicht ins Rennen. „Wir sind in Demmin etwas schwach auf der Brust“, räumt Ritter ein. In der Stadtvertretung reicht es nicht mal für den Fraktionsstatus.

Der IVD (Interessenverbund Demmin), in der sich Linke, SPD und Grüne zusammengeschlossen haben, konnte sich nicht auf einen Kandidaten einigen. IVD-Chef Karsten Behrens geht deshalb als Einzelbewerber ins Rennen. Ein dritter Kandidat bei der Wahl am Sonntag kommt von der CDU.

Innenministerium: Wer zugelassen ist, darf auch gewählt werden

Das Innenministerium macht deutlich, dass nach einer Entscheidung des Wahlausschusses an der Zulassung als Kandidat nicht mehr zu rütteln ist. „Ist die Zulassung bereits erfolgt und erst dann ein Verdacht bekannt geworden, ist das wahlrechtlich unbeachtlich. Es muss die Wahl mit dem Bewerber stattfinden“, so die Antwort des Ministeriums an Ritter.

Ernennung als Beamter kann untersagt werden

Eine Hürde gibt es allerdings noch. Die Ernennung ist laut Innenministerium zu untersagen, wenn es berechtigte Zweifel an der Verfassungstreue des Gewählten gibt und dieser nicht die Gewähr bietet, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. „Ich hoffe allerdings, dass Stefan Woller bereits die erste Hürde nicht nimmt und bei der Wahl scheitert“, sagt Ritter.

