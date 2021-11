Rostock

Die Erleichterung ist Steffen Bockhahn (Linke) anzusehen: 28 Stimmen, wenige Stimmen mehr als nötig. Damit hat ihm die Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft für weitere sieben Jahre das Vertrauen geschenkt und als Senator im Amt bestätigt.

Der 42-Jährige leitet die Bereiche Soziales, Jugend, Gesundheit und Schule, ist damit Chef von rund 800 Mitarbeitern und zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Auf seine Herausforderin Jana Priewe aus Hamburg entfallen bei der geheimen Wahl am Mittwoch 14 Stimmen, sieben Abgeordnete enthalten sich.

„Ich war nicht immer leicht für Sie – und werde es auch nicht werden. Aber ich bin ja jetzt sieben Jahre älter und etwas kompromissbereiter“, so Bockhahn in Richtung der Bürgerschaft. Dass er immer das Beste und manchmal zu viel wolle, das eine ihn mit seiner Geburts- und Herzensstadt Rostock.

Große Agenda für die zweite Amtszeit

Er hätte sein Amt in den vergangenen sieben Jahren sehr erfolgreich ausgeführt, erklärt der Sozialsenator selbstbewusst. Unter anderem sei der große Strom von mehreren Zehntausend Transit-Flüchtlingen, die über Rostock nach Skandinavien reisten, ohne größere Probleme bewältigt worden – auch dank der bunten und vielfältigen sowie engagierten Stadtgesellschaft.

Trotz der guten Bilanz gibt es natürlich Baustellen, die er angehen will. Und deren Liste ist lang – sogar länger als die erneute Amtszeit. „Wichtig ist vor allem die Sicherung des Gesundheitsamtes“, sagt Bockhahn. Nach fast zwei Jahren Pandemie, in denen sie dauerhaft über dem Limit gearbeitet hätten, seien immer mehr Mitarbeiter am Ende ihrer Kräfte.

„Außerdem kriegen wir Stellen, die wir neu ausschreiben, einfach nicht mehr besetzt“, nennt Bockhahn eines der Probleme, das er dringend angehen will.

Weiterhin stünde in den kommenden zehn Jahren ein „sattes Schulbauprogramm“ an, das nicht nur Geld, sondern auch Kraft kostet. Unter anderem mit einem geplanten Schulcampus am Groten Pohl, aber auch mit Sanierungen und Neubauten von Bildungseinrichtungen im erweiterten Innenstadtbereich. „Wir müssen die Schulen fit für die Zukunft machen, was die Anzahl und die Ausstattung betrifft. Und es geht darum, die Lernorte zu Lebensorten zu entwickeln.“

Auch die Umsetzung des Ganztagsanspruchs, der ab 2026 gilt, stünde weit oben auf seiner Agenda. Genau wie die Realisierung von Maßnahmen aus dem Bundesteilhabegesetz, das schon bis 2023 greift und für Menschen mit Einschränkungen viele Verbesserungen verspricht.

Die Zustände am Rostocker Jugendamt, das zuletzt für Negativschlagzeilen sorgte, will der Senator nicht kommentieren. „Ich kann nur sagen, dass wir in diesem Amt so stabil sind wie seit Jahren nicht mehr“, erklärt Bockhahn.

Bibliothek und Volkshochschule nutzerfreundlicher machen

In seinem großen Senatsbereich ist der Rostocker auch für Einrichtungen wie die Stadtbibliothek zuständig, die nicht so oft im öffentlichen Fokus stehen. „Dabei machen die Mitarbeiter dort eine hervorragende Arbeit“, so Bockhahn.

Nun gelte es, den modernen Ansprüchen standzuhalten und beispielsweise über die Anschaffung von technisierten Selbstausleihsystemen nachzudenken. Nicht, um Personal zu sparen, sondern um noch nutzerfreundlicher zu werden.

Auch bei der Weiterentwicklung der Volkshochschule geht es um die Ansprüche der Nutzer. „Zum Beispiel bei Überlegungen, wie wir es schaffen, digitale Zusatzangebote zu schaffen für jene, die sich fortbilden möchten, aber beispielsweise durch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf Probleme mit reinen Präsenzveranstaltungen haben.“

Wandelt Bockhahn noch nach Schwerin ab?

Direkt nach seiner Wiederwahl am Mittwochabend verlässt Steffen Bockhahn die Stadthalle. Der 42-Jährige will dringend nach Schwerin, wo zeitgleich zur Bürgerschaft eine Arbeitsgruppe tagt, die Themen seines Rostocker Senatsbereiches für die Koalitionsverhandlungen der Rot-Roten-Landtagsfraktionen aufbereitet. Er werde dort am Tisch erwartet, so Bockhahn.

Ob das auch bedeutet, dass er bald in die Landeshauptstadt abwandert? Immerhin ist sein Name im Rennen, wenn es um Posten der künftigen rot-roten Landesregierung geht. Bockhahn wird als Staatssekretär im Bildungsministerium gehandelt.

Nun also erstmal die zweite Amtszeit in Rostock. Als die Frage kommt, ob er die Wahl annimmt, raunt es bei den Rostocker Linken. „Mach keinen Scheiß“, ruft einer aus der Fraktion lachend, bevor Bockhahn mit „Ja“ antwortet.

Deutlich wortkarger ist der Senator bei Fragen nach seiner möglichen Zukunft in Schwerin. „Alles zu den Personalien wird Simone Oldenburg nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen verraten“, sagt er und verlässt den Saal.

Von Claudia Labude-Gericke