Schwerin

In MV können sich Wähler ab heute erstmals per Wahl-O-Mat über die Programme der antretenden Parteien informieren. Genau einen Monat vor der Landtagswahl, die gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 26. September stattfindet, haben Interessierte dabei die Möglichkeit, ihre eigenen Vorstellungen mit den Positionen der Parteien zu 38 politischen und gesellschaftlichen Fragen abzugleichen.

Die Nutzer des Wahl-O-Maten können bestimmten Aussagen zustimmen, nicht zustimmen oder neutral bleiben. Je höher die Übereinstimmung mit einer bestimmten Partei, desto mehr Punkte bekommt sie am Ende. Hier geht es zum Wahl-O-Maten für MV.

Orientierungshilfe für Erstwähler

Dies soll gerade Erstwählern eine Orientierungshilfe bieten. Erstellt hat den Wahl-O-Maten die Landeszentrale für politische Bildung MV zusammen mit der Bundeszentrale. Alle 24 wählbaren Parteien haben sich beteiligt.

Auch für die Bundestagswahl gibt es ab dem 2. September 2021 einen Wahl-O-Maten. Der für MV hat allerdings einen deutlichen Landesbezug: So gibt es unter anderem spezifische Fragen zur Windenergie, zur Landwirtschaft, zum Tourismus oder zu Krankenhausstandorten. Weitere Landesthemen sind der Abschuss von Wölfen, die Südbahn, die Gas-Pipeline Nord Stream 2 oder der Russlandtag.

Von Axel Büssem