Wahlalter absenken in MV? „Mit 16 muss man länger unter falscher Politik leiden“

Das Wahlrecht der Staatsbürger, ihre Wahlberechtigung, ist eine der tragenden Säulen der repräsentativen Demokratie. Es gehört zu den politischen Grundrechten – doch nicht für alle. Hierzulande stimmberechtigt sind, wie in den meisten anderen Bundesländern auch, etwa bei den Landtagswahlen, ausschließlich jene, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Manche unter 18-Jährige sehen darin ein Problem. So hat die Meldung von Laila Pulz aus Parchim in dieser Woche aufhorchen lassen und eine Leserdebatte ausgelöst. Die 17-Jährige möchte ihre Stimme zur Landtagswahl 2021 abgeben, aber sie ist in ihrem Alter in MV noch nicht wahlberechtigt. Das will sie nicht akzeptieren und notfalls klagen. Das heißen nicht alle Leser gut.

„Jugendlichen fehlt noch Lebenserfahrung“

Jens Dehmlow dazu: „Ich bin gegen eine Absenkung des Wahlalters. Jugendlichen fehlt noch die praktische und politische Lebenserfahrung, um sich vor Indoktrinierung zu schützen und sich wirklich kritisch mit allen politischen Strömungen auseinanderzusetzen.“

Thomas Thur meint: „Wahl mit 16 meinetwegen, aber dann auch Erwachsenenstrafrecht mit 16. Es kann nicht sein, dass sie reif genug sind zu wählen, aber nicht reif genug Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen.“

„Frech von der jungen Damen“

Peter Gubbe poltert: „Es ist schon frech von der jungen Dame, etwas einklagen zu wollen, was ihr nicht zusteht. Es müsste im deutschen Recht erst einmal festgestellt werden, wann unsere jungen Leute überhaupt volljährig sind. Die heute geltende Regelung mit 18 „erwachsen, volljährig“, aber erst mit 21 voll strafmündig ist doch ein Hohn denjenigen gegenüber, die dann älter sind. Ich bin der Meinung, wer das eine will, muss das andere mögen, mit zweierlei Maß messen geht heute nicht mehr.“

Corinna Faßbender ergreift daraufhin die Möglichkeit, wie folgt zu reagieren, fragt: „Wieso ist es frech von der jungen Dame, etwas einklagen zu wollen? Wir leben immer noch in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat. Da hat jeder das Recht, für seine Rechte zu kämpfen. Ich finde es superklasse von dem Mädel! Das Strafrecht hat übrigens nichts mit dem Wahlrecht zu tun. Diese Verdrehung ist eine sehr beliebte Strategie der AfD, gegen alles zu wettern, was ihr nicht in den Kram passt.“ Fernab parteipolitischer Differenzen unterstützt auch

Sina Niermann das Ansinnen: „Und genau deswegen muss sich am Wahlrecht schleunigst was ändern. Jugendliche können teilweise ab 14 in eine Partei eintreten. Aber wählen und damit direkten Einfluss nehmen ist zu viel verlangt? Warum? Die Belange von Jugendlichen sind ebenso wichtig und sollten auch entsprechend in den Parlamenten vertreten sein“, ist Niermann überzeugt.

„Alles möglich. Das sollte man diskutieren“

Patrick Tempel fragt: „Aber erklärt die Dame denn auch, warum 16 okay ist und 14 oder 12 nicht? Ab 18 hat rechtlich wenigstens eine Bedeutung, nämlich die Volljährigkeit. Das kann man doof finden, kann man aber auch so lassen. Oder sonst könnte die Volljährigkeit und damit viele zusätzliche Pflichten auf 16 herabgesetzt werden? Alles möglich. Das sollte man nur diskutieren und auch die Konsequenzen bedenken.“

Oliver Marcus Kaptein sieht es so: „Da hat sie recht. Es dürfen weitaus Ältere wählen, die ohne nachzudenken, ein Kreuz machen, weil das ja schon immer so war. Da wären Wähler ab 16 ein echter Gegenpol. Mit 76 muss man nicht mehr so lange unter einer falschen Politik und deren Auswirkungen leiden wie mit 16. Den Wählern und Wählerinnen geht es da nicht um Zukunft, da sie nur noch eine überschaubare Zukunft haben. Mit 16 ist man da viel motivierter und engagierter.“

Von Juliane Lange