Wahlbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern steigt auf 70,8 Prozent

Schwerin

Höhere Wahlbeteiligung, Verschiebungen in den Wahlkreisen – die Landtags- und Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liefert zahlreiche interessante Zahlen und Statistiken.

Höchste Beteiligung der letzten 20 Jahre

Die Wahlbeteiligung der Landtagswahl lag bei 70,8 Prozent – rund 9 Prozentpunkte mehr als noch bei der Wahl 2016. Seit 1998 war dieser Wert nicht mehr so hoch. Besonders hoch war die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 06 in der Hansestadt Rostock, dort gaben 80,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihrer Stimme ab. Mit 34,5 Prozent gaben deutlich mehr Menschen per Briefwahl ihre Stimme ab als noch 2016 (20 Prozent). Seit der Wiedervereinigung ist der Anteil an Briefwählern stets kontinuierlich gewachsen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach einem vorläufigen Ergebnis werden 79 Abgeordnete im Landtag im Schweriner Schloss sitzen, 8 mehr als zuletzt. 50 davon sind nun Männer, 29 Frauen. Bei den Linken, Grünen und der FDP sind mehr Frauen in der Fraktion als Männer. Bei der AfD sind 12 Männer für die Fraktion vorgesehen, hingegen nur 2 Frauen.

Till Backhaus: eindeutiger Sieg in Ludwigslust-Parchim

Den höchsten Wert im Wahlkreis holte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). In seinem Wahlkreis Ludwigslust-Parchim I holte er 51,5 Prozent der Erststimmen. In keinem der anderen 35 Wahlkreise wurde ein Wert von mehr als der Hälfte erreicht. Hinter Backhaus landete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (ebenfalls SPD), die in Schwerin 46,4 Prozent der Erststimmen erreichte. 34 der 36 Wahlkreise ginge nach Erststimmen an die SPD, die CDU und die AfD konnten jeweils einen für sich entscheiden.

CDU verlor alle sechs Wahlkreise

Die SPD gewann alle sechs Wahlkreise im Bundesland. Bei der Bundestagswahl 2017 gewann die CDU noch alle Wahlkreise, darunter den von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nun mussten die Christdemokraten in allen sechs Wahlkreisen zweistellige Verluste bei den Erststimmen hinnehmen. Am meisten waren es im ehemaligen Merkel-Wahlkreis, wo Georg Günther 23,6 Prozentpunkte weniger holte als die Kanzlerin noch 2017.

Wahlbeteiligung: Mit 71,3 Prozent lag diese nach einem vorläufigen Ergebnis leicht über dem Wert von 2017 (70,9 Prozent). Bundesweit war dies jedoch noch der zweitniedrigste Wert aller Bundesländer nach Sachsen-Anhalt (67,9 Prozent). Knapp 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben in MV ihre Stimme per Briefwahl ab. Auch diese Quote stieg kontinuierlich an.

Lesen Sie auch: Wahlbeteiligung der Bundestagswahl 2021 in allen Wahlkreisen

Bei der Bundestagswahl hat es in Mecklenburg-Vorpommern deutlich mehr ungültige Stimmen gegeben als im Bundesschnitt. Im Nordosten waren es jeweils 1,8 Prozent bei den Erst- und Zweitstimmen. Im bundesweiten Schnitt waren es nach Angaben des Bundeswahlleiters 0,9 Prozent bei den Zweitstimmen und 1,1 Prozent bei den Erststimmen.

Von RND/dpa