Am 26. September wird in MV gewählt. OZ-Redakteurin Juliane Schultz war fünf Tage lang im Land unterwegs, um herauszufinden was die Menschen aktuell bewegt. Carolina Mittag, Betreiberin des „Trebelcafés“ am Marktplatz von Tribsees, sorgt sich vor einer erneuten Corona-Schließung.