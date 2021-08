Am 26. September wird in MV gewählt. OZ-Redakteurin Juliane Schultz war fünf Tage lang im Land unterwegs, um herauszufinden was die Menschen aktuell bewegt. Dieter Fürhoff (88) aus Heringsdorf ärgern vor allem die immer teurer werdenden Mieten. Was sagen die Parteien zum Sozialwohnungsbau?