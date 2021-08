Am 26. September wird in MV gewählt. OZ-Redakteurin Juliane Schultz war fünf Tage lang im Land unterwegs, um herauszufinden was die Menschen aktuell bewegt. Laut Annemarie Klingner (76) aus Mölschow ist die medizinische Versorgung im Flächenland ist eines der wichtigsten Themen. Was sagen die Parteien dazu?