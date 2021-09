Grimmen

Harry Glawe – noch stellvertretender Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern, Wirtschafts- und Gesundheitsminister und Grimmens Stadtpräsident. Und der CDU-Mann, der nach einem desaströsen Wahlergebnis für seine Partei bei der Landtagswahl, wie ein Fels in der Brandung steht. Glawe hat als einziger Christdemokrat das Direktmandat in seinem Landkreis gewonnen.

Bis der Grimmener zum Gespräch mit der OZ im Café auf dem Markt eintrifft, dauert es ein wenig. Direkt davor trifft Harry Glawe Bernd Wolf, einen ehemaligen Schiedsrichter des Grimmener Sportvereins (GSV) . Glawe selbst hat bis zum 37. Lebensjahr für den GSV in der Bezirksliga gekickt und war dann 17 Jahre Vereinsvorsitzender. Sofort sind die beiden Grimmener ins Fußballfachgespräch vertieft.

Tiefe Verbundenheit zur Region

Glawe ist kontaktfreudig. Und präsent in seinem Wahlkreis – auch dank seiner Statur. Mit seiner tiefen, fast dröhnenden, aber angenehmen Stimme ist er schon von weitem zu hören. „Ich bin genauso ein Mensch wie alle anderen auch“, sagt er. Seine Verbundenheit zu der Region und ihren Menschen hätten seine Wähler honoriert. Für viele Menschen in seinem gesamten Wahlkreis ist er „Harry“. Der, der sich kümmert und Wort hält, den man trotz Ministerposten einfach auf der Straße oder am Fußballfeld ansprechen kann. Glawe holte 33,1 Prozent der Erststimmen.

Ich bin wie ich bin – anders kann ich nicht

Als bodenständig, relativ geradeaus und vor allem verbindlich schätzt sich der Politiker selbst ein. Er würde sich nicht verstellen – egal, ob er mit dem Rentner auf dem Marktplatz rede oder ob er in Schwerin, Berlin oder mit Politikerkollegen im Ausland unterwegs sei. „Ich glaube, das schätzen die Menschen, die mich wählen. Natürlich ist hin und wieder auch Diplomatie gefragt, aber ich bin wie ich bin. Anders kann ich auch gar nicht“, sagt Glawe. Und so sei er ja auch nicht gerade erfolglos, setzt er nach.

Glawe beim offiziellen Baubeginn für einen zweistöckigen Modulanbau mit einem modernen Herzkatheterlabor und Hybrid-Operationssaal am Rostocker Süstadtklinikum. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Ein Rücktritt nach der Wahlschlappe der CDU steht für ihn nicht zur Debatte. „Ich habe sieben Mal das Direktmandat gewonnen. Das soll erst mal einer nachmachen“, sagt er stolz. Und: „Ich lasse mich nicht zu einem Rücktritt drängen.“ Das würde in seinem Wahlkreis niemand verstehen, meint er. „Das heißt aber nicht, dass ich mit dem Ergebnis zufrieden bin“, relativiert er. Er sei halt ganz gut durchgekommen. Ohne seine Verwurzelung in der Region hätte er das nicht geschafft.

Glawe hat viel für die Region gewuppt. Schul- und Sporthallenneubauten, Kita-Sanierungen, Modernisierungen wie beispielsweise die des Kirch Baggendorfer Schwimmbads, Kirchensanierungen, sein Einsatz bei der Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren, nennt er als Beispiele.

Mitregieren ist besser

Es sei eben nicht genug, wenn man ein Vierteljahr vor der Wahl in seinem Wahlkreis auftaucht. Kontinuität sei wichtig. Dazu gehöre für ihn auch, einzugestehen, wenn etwas nicht klappt. „Es ist egal, ob es sich um ein persönliches Problem wie einen Ärger mit dem Vermieter handele oder ein großes Projekt einer Kommune oder eines Verbandes.

Glawe: „Eine Rückmeldung bei den Betroffenen – egal ob positiv oder negativ – gehört bei mir immer dazu“. Außerdem, der Exekutive auf den Pelz zu rücken, wie er es ausdrückt, wenn er Stadt oder Kreis, Land oder Bund in die Pflicht nimmt. „Es reicht nicht, vor den Wahlen ein CDU-Schild hochzuhalten, sondern wir müssen für die Menschen da sein“, formuliert er seinen Anspruch an sich und seine Politikerkollegen.

Harry Glawe (CDU), der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, kommt zur Sitzung des CDU-Landesvorstands. Quelle: Jens Büttner/dpa

Und dennoch: „Meiner Meinung nach sollten wir als Landes-CDU trotz des schlechten Wahlergebnisses mitregieren – wenn wir die Möglichkeit dazu bekommen und es mit den Bedingungen passt“, sagt Glawe eindeutig. Im CDU-Kreisverband habe es am Dienstagabend allerdings zunächst die Forderung gegeben, sich in die Opposition zu verabschieden. Glawe: „Dann haben wir vier, fünf Stunden debattiert und beschlossen, doch Sondierungsgesprächen positiv gegenüberzustehen“.

„Opposition ist Mist“, zitiert Glawe den ehemaligen SPD-Bundesminister Franz Müntefering. Eine Regierungsbeteiligung sei immer besser, ist er überzeugt. Denn nur so könne man mitgestalten. Und das will Glawe gerne auch in den nächsten Jahren – trotz seiner mittlerweile 67 Lebensjahre.

Die digitale Vernetzung der Krankenhäuser sei eines der Projekte, die er gern weiter begleiten möchte. Dabei gehe es unter anderem darum, durch das Greifswalder Uniklinikum den kleineren Einrichtungen wie in Ribnitz-Damgarten, Demmin, Stralsund, Grimmen und Demmin Fachberater in der medizinischen Versorgung an die Seite zu stellen.

Noch kein Plan für die Zeit danach

Bis Ende November ist Harry Glawe in der Landesregierung auf jeden Fall im Amt. Was kommt danach, wenn es nicht erneut fürs Mitregieren reicht? Wir haben uns noch keinen Plan für später zurechtgelegt. Auch seine Frau – sie ist Ärztin in Grimmen – arbeite noch. „Meine Frau ist ein richtiges Arbeitstier“, sagt er. Zu Hause in der Grimmener Eigenheimsiedlung aus DDR-Zeiten, in der Glawes seit 1985 leben, ist sie für den Garten zuständig, züchtet Rosen und andere Blumen. „Früher, bei meinen Eltern in Greifswald habe ich auf dem großen Grundstück gebuddelt, heute schaue ich lieber meiner Frau zu, wie sie im Garten ackert“, sagt er.

Familie als Kraftquelle

Die Familie sei eine Kraftquelle. Dazu gehören auch die drei Kinder – mittlerweile alle erwachsen. Die älteste Tochter lebt in Greifswald und hat unter anderem Politik studiert. Die zweite ist Hausärztin im Brandenburgischen. Sohn Johann – der Jüngste und Größte der Familie – ist in Vaters Fußstapfen getreten und wurde zunächst Sportler, war im Kugelstoßen und Diskus international erfolgreich.

Gegenwärtig bereitet er sich gerade auf sein erstes Jura-Staatsexamen vor. Ein Enkel gehört bisher zur Familie. „Der Bengel ist wie ich früher war“, sagt der Opa stolz. „Eine Sportskanone, ein Schneckensammler, ein Gärtner. Er spielt Fußball.“ Und, anders als sein Großvater, turnt er außerdem.

Harry Glawe (CDU), Gesundheitsminister von Mecklenburg-Vorpommern (stehend), informiert sich über eine Impfaktion im Ostseestadion. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Das Interesse an Fußball eint die Familie Glawe. Seine Frau, sein Sohn und er selbst besuchen häufig Hansa-Spiele, alle drei haben Jahreskarten.

