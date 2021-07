Schwerin

In hoher Taktfrequenz verteilen Landesminister derzeit Fördermittelbescheide, eröffnen Radwege oder informieren sich in Landeseinrichtungen. Parallel zu den Aktivitäten der Minister im Wahlkampf-Sommer plant die Landesregierung Änderungen für Informationsbesuche von Abgeordneten in Landeseinrichtungen.

Die Landesregierung will die bislang geltende Sechs-Wochen-Frist, in der Abgeordnete vor Landtagswahlen bislang keine Schulen besuchen durften, auch auf andere Landeseinrichtungen wie Polizeidienststellen, Hochschulen und JVAs ausweiten. Regierungssprecher Andreas Timm begründet den Vorstoß mit dem geltenden Neutralitätsgebot vor Wahlen.

Harsche Kritik von der Opposition: „Vorstoß behindert Arbeit der Abgeordneten“

Während die Regierungsfraktionen SPD und CDU den Vorstoß unterstützen, hagelt es von der Opposition harsche Kritik. „Der Vorstoß ist ein unzulässiger Versuch, die Arbeit meiner Fraktion zu behindern und nicht zu akzeptieren“, sagt Links-Fraktionschefin Simone Oldenburg. Offenbar – so ihre Vermutung – möchte sich die Landesregierung einen weiteren Vorteil verschaffen.

Ähnlich argumentiert AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer. „Mitglieder der Landesregierung verschaffen sich mit dieser Änderung bestehender Regelungen einen unlauteren Wettbewerbsvorteil.“ Die Ausdehnung der Wahlkampfsperre bezeichnet er als einen „groben Einschnitt“ in die Informationsrechte der Abgeordneten“.

Vorschlag der Staatskanzlei: Regelung soll ab Mitte August greifen

Der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue, hat bereits Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) über die geplanten Änderungen informiert, die bereits für diesen Wahlkampf und damit ab Mitte August gelten sollen. Die Ausweitung der Frist auf sechs Wochen für alle Landeseinrichtungen, für die bislang eine Sperre von 30 Tagen galt, begründet die Staatskanzlei nicht nur mit dem Neutralitätsgebot. Sie sei auch eine Annäherung an die für die Landesregierung geltende Selbstverpflichtung, in den letzten drei Monaten vor der Wahl mit der Öffentlichkeitsarbeit zurückhaltend zu sein, so Timm.

Minister bereits im Wahlkampfmodus

Links-Fraktionschefin Simone Oldenburg hat erhebliche Zweifel, dass Landesminister sich an das selbst auferlegte Enthaltsamkeitsgebot halten. Die von der Landesregierung beschworene eigene Zurückhaltung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit sei eine Posse, so Oldenburg.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Abgeordnete von CDU und SPD, die zugleich ein Regierungsamt bekleiden, wie Minister Christian Pegel (SPD) oder Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), seien weiterhin aktiv. Sie seien derzeit landauf, landab unterwegs, um Förderbescheide zu überreichen und Bänder durchzuschneiden. „Das ist eine inakzeptable Ungleichbehandlung.“

Zustimmung von Fraktionen der SPD und CDU

Die CDU-Fraktion möchte insbesondere die Polizeistationen aus dem Wahlkampf heraushalten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Franz-Robert Liskow. Auch die SPD-Fraktion unterstützt den Vorstoß. Alle Abgeordneten hätten während der gesamten Legislatur die Gelegenheit gehabt, Landeseinrichtungen zu besuchen. Das müsse man jetzt nicht in den letzten Wochen vor der Wahl nachholen, so der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Jochen Schulte.

Minister, die für den Landtag kandidieren, hätten eine Doppelfunktion. Er erwarte von den Ministern, dass sie in den Wochen vor der Wahl die gleiche Zurückhaltung an den Tag legen wie die Abgeordneten. Regierungssprecher Timm sagt, Ziel sei es, die Änderung „konsensual“ mit dem Landtag zu erreichen. Formaljuristisch ist eine Zustimmung aber nicht erforderlich.

Von Martina Rathke