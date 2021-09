Wahlkreis-Duell: Innenminister Renz verliert gegen Hinterbänkler der SPD

Schwerin

Bemerkenswerte Ergebnisse hat es in einigen Wahlkreisen des Landes für Spitzenpolitiker gegeben. So verlor Innenminister Torsten Renz (57, CDU) im Wahlkreis 15 rund um Teterow klar gegen den SPD-Mann Niels Saemann (62). Mit 33 Prozent der Stimmen hat Saemann fast doppelt so viele Stimmen wie Renz.

Saemann ist in seiner Heimat eher als Discjockey bekannt; im Landtag agiert er seit Jahren als SPD-Hinterbänkler, der fast nie auffällt. Selbst die SPD wollte ihn nicht wirklich: Beim Landesparteitag der Sozialdemokraten im Juni in Wismar gab es für Saemann keine Mehrheit für den hinteren Listenplatz 37: Nur rund ein Drittel der Delegierten stimmte für den DJ. Renz ist über die CDU-Landesliste dennoch für den Einzug in den Landtag abgesichert.

Spannend auch das Duell von Bildungsministerin Bettina Martin (55, SPD) und Beate Schlupp (56), die seit Jahren für die CDU-Vize-Präsidentin im Landtag ist. Im Wahlkreis 36 rund um Pasewalk hat die SPD- der CDU-Frau des Landtagsdirektmandat weggeschnappt.

In Greifswald, Wahlkreis 1, entschied Verkehrsminister Christian Pegel (47, SPD) das Rennen gegen CDU-Spitzenkandidat Michael Sack (48) klar für sich. Der SPD-Mann hatte mit rund 30 Prozent etwa doppelt so viele Stimmen wie der Spitzenkandidat der CDU.

Vorpommern-Staatssekretär Dahlemann setzt sich durch

Im Osten des Landes hatte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (33, SPD) klar die Nase vor dem AfD-Spitzenkandidaten Nikolaus Kramer (44). Im Wahlkreis 35 rund um Torgelow lag der SPD-Mann bei 36 Prozent der Stimmen.

Damen-Duell: Die bisherige Landtagspräsidentin Birgit Hesse (46) hat mit über 50 Prozent der Erststimmen klar den Wahlkreis 27 (Nordwestmecklenburg) geholt. Die Linken-Spitzenfrau Simone Oldenburg als direkte Mitbewerberin kam auf rund 13 Prozent der Stimmen.

In Wahlkreis 8 (Schwerin) schließlich hat SPD-Landeschefin Manuela Schwesig mit über 45 Prozent so viele Erststimmen wie die nächsten vier Bewerber anderer Parteien zusammen.

Von Frank Pubantz