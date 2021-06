Die Grünen in MV erklären den Klimaschutz zum wichtigsten Ziel in der Landespolitik. Auf dem Traditionsschiff in Rostock diskutieren sie ihr Wahlprogramm – die meisten Delegierten sind digital zugeschaltet. Über eine Partei mit großen Ambitionen und Gender-Sternchen im W-Lan-Passwort.