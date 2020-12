Wahlregeln unter Pandemiebedingungen: Das soll sich in MV ändern

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern zieht für künftige Wahlen und für die Parlamentsarbeit Konsequenzen aus der Corona-Pandemie. Für die am Mittwoch beginnende Plenarsitzung liegen dem Landtag in Schwerin ein Gesetzentwurf und ein Antrag vor, die kontaktarme Verfahren bei Wahlen ermöglichen und somit auch einen höheren Infektionsschutz gewährleisten sollen. Im Extremfall soll eine Wahl komplett als Briefwahl ohne Wahllokale stattfinden können.

Dafür streben die Regierungsfraktionen von SPD und CDU eine Änderung des Landes- und Kommunalwahlgesetzes an. Damit soll „eine ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen auch im Falle von Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt wie der derzeitigen Corona-Pandemie“ sichergestellt werden. So steht es in der Begründung der Gesetzesänderung.

Gesetzesänderung verschafft Regierung weitreichende Kompetenzen

„Wahlen sind Kernbestandteil der Demokratie“, sagte der CDU-Abgeordnete Marc Reinhardt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Regularien müssten mit Blick auf Chancengleichheit eingehalten werden, unter besonderen Bedingungen wie der gegenwärtigen Pandemie auch mit angepassten Verfahrensvorschriften. Die Regierung bekomme durch die geplante Gesetzesänderung weitreichende Kompetenzen. „In Katastrophensituationen kann es nicht anders gehen“, sagt Reinhardt.

Um die verfassungsmäßigen Vorgaben etwa für Wahltermine einhalten zu können, soll es dem Innenministerium erlaubt werden, Sonderregelungen per Rechtsverordnung zu erlassen. So könnten dem Entwurf zufolge Kandidaten auch ohne die vorgeschriebenen Parteiversammlungen nominiert werden. Denkbar sind demnach Videokonferenzen zur Vorstellung der Bewerber und Abstimmungen per Briefwahl. Abweichende Regelungen soll es auch bei Unterstützungsunterschriften oder für Wahlabläufe geben. Die Änderungen bedürfen laut Entwurf aber jeweils der Zustimmung des Landtags.

Nächste Landtagswahl im Herbst 2021

Die nächste Landtagswahl findet planmäßig 2021 statt, vermutlich zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September. Der dazu nötige Kabinettsbeschluss der Schweriner Regierung steht aber noch aus.

Neuerungen sind auch für die Arbeit der Landtags-Ausschüsse geplant. Unterstützt von der oppositionellen Linksfraktion legten SPD und CDU einen Antrag zur Änderung der Parlaments-Geschäftsordnung vor. Demnach sollen „in außergewöhnlichen Fällen, in denen ein Zusammentreffen des Ausschusses an einem Sitzungsort aufgrund äußerer, nicht kontrollierbarer Umstände erheblich erschwert ist, Sitzungen im Wege einer Telefonkonferenz oder Videokonferenz abgehalten werden“ können. Eingeschlossen ist dabei auch die namentliche Abstimmung bei anstehenden Entscheidungen.

Geschäftsordnung auch um Quarantäne-Regel ergänzt

Zudem soll es künftig schriftliche Beschlussverfahren geben können. In jedem Fall ist die Zustimmung der Parlamentspräsidentin einzuholen. „Diese Rechtsänderung ist dringend notwendig, damit die Ausschussarbeit auch im Krisenfall in vollem Umfang weitergehen kann“, begründete der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers den Antrag. Nach seinen Worten soll die Geschäftsordnung des Landtags auch um eine Regelung zur Quarantäne für Abgeordnete ergänzt werden.

