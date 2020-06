Wenn jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gewählt werden würde, würde die Landes-CDU deutlich zugewinnen – obwohl sie derzeit ohne Parteispitze dasteht. Die SPD verliert nach einer vom NDR in Auftrag gegebenen Umfrage in der Wählergunst, auch die AfD muss Verluste hinnehmen.