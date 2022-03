Benzin und Diesel sind so teuer wie nie, die Stimmung an den Zapfsäulen ist gereizt. Für Menschen, die trotzdem fahren müssen, wird jeder Tankstellenstopp zur Qual. Sogar Dienstwagen-Besitzer mit Tankkarte von der Firma fragen sich, wie es weitergehen soll. Die OZ hat an der Tankstelle mit Betroffenen gesprochen.