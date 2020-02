Waldbericht: Jeder dritte Baum in MV hat schwere Schäden

Schwerin

Dem Wald in MV geht es immer schlechter. 33 Prozent der Bäume im Nordosten haben mittlerweile deutliche Schäden, erklärt Umweltminister Till Backhaus ( SPD). Heißt: mehr als 25 Prozent Blatt- und Nadelverlust. Ein Jahr zuvor seien es noch 17 Prozent gewesen.

Als Ursachen zählt Backhaus die anhaltenden Dürren in den Jahren 2018 und 2019, Stürme, eine Zunahme von Waldbränden und starken Schädlingsbefall auf. In anderen Bundesländern sehe es noch schlechter aus.

Backhaus : mehr Flächen aufforsten, mehr Stellen in Forstämtern

„Eine Katastrophe“ nennt Backhaus den Umstand, dass im Vorjahr bundesweit rund 180 000 Hektar Wald einfach so verschwunden sind. 200 Hektar seien es in MV. Alarmierend sei der Anstieg starker Schäden bei der wichtigen Buche – zwischen 2018 und 2019 landesweit um 15 auf 31 Prozent.

Insgesamt seien im Vorjahr 500 000 Festmeter Schadholz angefallen. Daher werde das Land seinen Weg hin zu mehr Bäumen, die resistenter gegen Klimawandel sind, weiter gehen. Zudem sollen demnächst 50 Millionen Euro in die Wälder investiert werden: 30 Millionen des Bundes in Privatwälder, weitere 20 Millionen des Landes in eigene Wälder.

Backhaus kündigt an, dass etwa zehn Prozent der landeseigenen Nutzflächen – rund 9000 Hektar – mit Wald aufgeforstet werden sollen. Außerdem seien mehr Stellen in den Forstämtern geplant.

Von Frank Pubantz