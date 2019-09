Lübtheen/Krasnojarsk

Die Augen der Welt sind derzeit auf denbrennenden Regenwald in Brasilien gerichtet. Darüber geraten die verheerenden sibirischen Waldbrände fast in Vergessenheit. Dabei sind die unmittelbaren Auswirkungen auf Europa größer als die der Feuer am Amazonas. „Die Waldbrände in Sibirien sind lange nicht gelöscht, in manchen Regionen weiten sie sich sogar noch aus“, sagt der Leiter des Schutzgebietprogramms von Greenpeace Russland, Michail Kreindlin.

Vor knapp zwei Monaten waren die riesigen Waldbrände in Sibirien ausgebrochen, die deutlich heftiger wüteten als in anderen Jahren und seitdem Millionen Hektar vernichtet haben. Journalistin Vera Petukhova stammt aus Russland und macht derzeit ein Praktikum bei der OSTSEE-ZEITUNG.

Die Autorin Vera Petukhova stammt aus Russland und macht derzeit ein Praktikum bei der OSTSEE-ZEITUNG. Quelle: privat

Sie vergleicht die Katastrophe in ihrer Heimat mit dem Waldbrand von Lübtheen Ende Juni. Mit fast 1000 Hektar Fläche gilt er als der bislang größte in der Geschichte von MV. Was verbindet die Brände, was unterscheidet sie?

„Der Klimawandel ist ein weltweites Problem, darum spielt es keine Rolle, wo die Brände auftreten, in Russland oder in Deutschland. Tatsache ist aber: Sie verbreiten sich schneller als bisher”, meint Michail Kreindlin. Rund 5,5 Millionen Hektar Wald sind in Sibirien den Flammen zum Opfer gefallen. „Obwohl die Behörde schon berichtet haben, dass die Feuer wieder unter Kontrolle sind, brennen dort immer noch 1,5 Millionen Hektar Wald“, so Kreindlin. Erst vor einigen Tagen machte sich Hoffnung breit, dass sie durch Regen eingedämmt werden.

Bei den Behörden anfragen

Als die ersten Feuer ausbrachen, wäre es noch möglich gewesen, die Folgen für Mensch und Umwelt zu begrenzen, meint Kreindlin. Die zuständigen Behörden waren aber der Meinung, dass die voraussichtlichen Löschkosten den voraussichtlichen Schaden übersteigen würden.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo sich mehr als 40 Prozent alle Wälder in Privatbesitz befinden, sind die meisten Waldgebiete Russlands Staatsforst. Seit 2015 ist es erlaubt, Feuer in sogenannten Kontrollzonen – weit entfernt von bewohnten Gebieten und Industrieanlagen – nicht zu löschen, wenn es zu teuer wäre. Kreindlin erklärt: „Bis heute gehören etwa 50 Prozent aller Wälder in Russland zu diesen Kontrollzonen.“ In diesen Zonen liegen auch kommerziell genutzte Waldflächen und sogar rund 200 Siedlungen. Das heißt, obwohl diese Gebiete für die Feuerwehr erreichbar wären, wurde fast immer beschlossen, die Waldbrände dort nicht zu löschen.

(Un)erreichbare Wälder

Ganz anders in Deutschland: „Wir haben gerade im Osten, wo es relativ hohe Brandwahrscheinlichkeiten gibt, ein dichtes Überwachungs- und Meldenetz”, sagt Joachim Rock, Experte beim Thünen-Institut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei in Eberswalde ( Brandenburg). Daher würden Brände relativ schnell entdeckt und könnten dann auch schnell bekämpft werden. Beim Waldbrand in Lübtheen wurde jede bedrohte Ortschaft mit riesigem Aufwand vor dem Feuer bewahrt.

In Sibirien gebe es ganz andere Entfernungen, betont Rock. „Bis da jemand vor Ort sein kann, um das Feuer zu bekämpfen, kann es lange dauern.“ Zumal angesichts der meist schlecht bis gar nicht ausgebauten Wege oft nur Flugzeuge zum Löschen eingesetzt werden können – und die sind im fernen Sibirien rar. Also meint Rock: „Es ist relativ einfach, hier einen Brand zu bekämpfen im Vergleich zu Sibirien.“

„Glück“ oder „Pech“

In Deutschland wie in Russland bedeuten Waldbrände ein hohes Risiko für das Ökosystem Wald. Das Ausmaß hängt unter anderem von der Dauer, der Intensität, dem Umfang und der Art des Brandes ab. „Man kann Glück haben, dann hat man nur ein leichtes Bodenfeuer, dabei verbrennt die Streuauflage auf dem Waldboden und trockenes Gras, während die Bäume überleben”, erklärt Rock. „Oder man kann Pech haben, dann springt das Feuer auch in die Baumkronen.“ Aber auch wenn das organische Material auf dem Boden lange brennt, können die Bäume absterben.

In Sibirien gebe es noch eine weitere Gefahr: „Die Permafrostböden könnten durch das Feuer schneller abtauen, wodurch riesige Mengen an Kohlendioxid freigesetzt werden und in die Atmosphäre gelangen. Das führt zur weiteren Klimaerwärmung.“

Tiere in Gefahr

In Russland wird der Schaden von staatlichen Behörden nur als Verlust von Nutzholz betrachtet – die Tiere, die im Feuer sterben, fallen aus der Rechnung raus. Laut Andrei Peshkov, Direktor des Russischen Instituts für Natur, gibt es nichts zu beschönigen: „Flora und Fauna in diesen Wäldern sind komplett abgestorben.“ Allein in den abgebrannten Flächen der Region Krasnojarsk könnten laut Greenpeace mehr als 5500 Zobel, 300 Bären, 2700 wilde Rentiere und 1500 Elche gelebt haben. „Für Sibirien ist die Zahl um ein Mehrfaches größer“, sagt Kreindlin.

Dem Waldbrand in Lübtheen fielen vornehmlich alte und mittelalte Kiefernbestände zum Opfer, sagt Martina Plothe, Sprecherin des Kompetenz- und Informationszentrums Wald und Holz in Gülzow bei Güstrow. Jeder einzelne verlorene Baum bedeute einen Verlust „als Lebensraum, als Klimaschützer und als Holzspender“. Eine Gefahr für die biologische Vielfalt seien Waldbrände in Deutschland jedoch nicht: „Dafür sind die Flächen zu klein”, sagt Rock.

Die Frage der Größe

Dennoch hätten in diesem Jahr auch deutlich kleinere Waldbrände als der in Lübtheen für große Aufmerksamkeit gesorgt, etwa in Brandenburg. „Es entstanden Rauchsäulen, die 50 bis 60 Kilometer weiter in Berlin und Potsdam zu einer Belästigung für die Bevölkerung führten.“ In Sibirien kaum vorstellbar: „Einen 500-Hektar-Brand würde man in Russland nicht einmal bemerken”, so Kreindlin. In Europa sei es anders: Je dichter ein Land bevölkert sei, desto größer sei die Gefahr durch ein Feuer für Siedlungen.

Auswirkungen: dramatisch und grenzenlos

Haben die zahlreichen Brände etwas mit Klimawandel zu tun? „Das Einzelereignis lässt sich sehr schwer dem Klimawandel zuordnen”, so Thünen-Experte Rock. Durch den Klimawandel steige allerdings die Wahrscheinlichkeit für lange trockene Perioden, in denen sich Brände gut ausbreiten können. Es gebe auch einen Unterschied bei den Brandursachen: In Russland werden Waldbrände oft durch Blitzeinschläge ausgelöst, während in Deutschland die meisten Brände direkt oder indirekt von Menschen verursacht werden.

Russische Umweltschützer betonen, die Rekordbrände hätten einen enormen Einfluss auf den Klimawandel. Die Menge des freigesetzten Kohlendioxids entspreche den Abgasen von 49 Millionen Autos, heißt es bei Greenpeace. In den Polarregionen verursachten die Feuer ein weiteres Problem: Die Rußpartikel, die auf Eis und Schnee fallen, lassen diese schneller schmelzen, weil das Sonnenlicht nicht mehr reflektiert werden kann. „Solche Umweltkatastrophen führen zu einem Klima-Ungleichgewicht: Fast alle Klimaveränderungen in Europa könnten etwas mit den sibirischen Waldbränden zu tun haben”, meint Kreindlin.

Von Vera Petukhova