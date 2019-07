In vielen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns schlummert noch Munition in der Erde. Das hat weitreichende Folgen, wie der verheerende Waldbrand bei Lübtheen zeigte. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht dabei den Bund in der Pflicht, rasch für mehr Sicherheit zu sorgen.