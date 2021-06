Die Wälder in MV sind ausgedörrt – genau wie vor zwei Jahren, als in Lübtheen fast 1000 Hektar Bäume niederbrannten und Hunderte Anwohner evakuiert werden mussten. Ein Problem von damals ist noch immer ungelöst.

Waldbrandgefahr in MV steigt: Droht eine neue Katastrophe wie in Lübtheen?

Hitzewelle - Waldbrandgefahr in MV steigt: Droht eine neue Katastrophe wie in Lübtheen?

Hitzewelle - Waldbrandgefahr in MV steigt: Droht eine neue Katastrophe wie in Lübtheen?