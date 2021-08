Schwaan

Für die in Schieflage geratene Fachklinik Waldeck in Schwaan bei Rostock ist Rettung in Sicht: Die Gruppe Recura Kliniken SE mit Sitz in Beelitz (Brandenburg) will die Klinik vollständig übernehmen. „Wir freuen uns, mit der Fachklinik Waldeck einen erfahrenen Spezialisten für die neurologische Frührehabilitation im Recura-Verbund zu begrüßen“, sagte der geschäftsführende Direktor der Gruppe, Georg Abel.

Über Details der Investorenvereinbarung habe Recura mit dem bisherigen Eigentümer, der bayrischen Futuramed-Gesellschaft für modernes Management im Gesundheitswesen München mbH, ein Unternehmen der Firmengruppe Dieter Conle. Stillschweigen vereinbart. Das Geschäft könnte im Oktober abgeschlossen werden.

Corona-Ausbruch kostete Einnahmen

Die Klinik hatte im Mai nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten ein Schutzschirmverfahren beantragt, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abwenden und sich in Eigenregie sanieren zu können. Sie hatte unter anderem einen Corona-Ausbruch zu verkraften, in dessen Folge auch Einnahmen wegbrachen.

Dutzende Mitarbeiter, sowohl Pflegekräfte als auch Ärzte, haben die Klinik verlassen – nach OZ-Informationen vor allem wegen hoher Arbeitsbelastung und geringer Bezahlung.

Gutem Ruf gerecht werden

Recura will nun das ramponierte Image der Klinik wieder aufpolieren: „Der Bedeutung der Fachklinik als Gesundheitsversorger in der Region sind wir uns bewusst. Unser Ziel ist es, als neuer Betreiber der Klinik dieser Verantwortung und dem guten Ruf der Klinik auch zukünftig gerecht zu werden.“

Auch der derzeitige Geschäftsführer der Klinik, Burkhard Jung, zeigt sich zufrieden: „Mit der Recura Kliniken SE ist es uns gelungen, einen langfristig orientierten Partner für unser Restrukturierungskonzept zu gewinnen.“ Recura bringe umfassende Branchenerfahrung beim Betrieb von Spezialkliniken mit, die den langfristigen Erfolg des Standorts in Schwaan sichere, zeigt sich Jung überzeugt.

Berühmter Name

Seit Beginn des Schutzschirmverfahrens seien bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, um die Klinik neu aufzustellen und die Folgen der Corona-Krise zu überwinden. Dadurch sei es gelungen, den Klinikbetrieb umfassend zu stabilisieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Sämtliche Leistungen der Fachklinik, insbesondere die stationären und ambulanten Reha-Leistungen, seien seitdem in vollem Umfang weiter erbracht worden. Dabei hätten die verbliebenen Mitarbeiter loyal zum Unternehmen gestanden.

Recura ist nach eigenen Angaben eine familiengeführte Unternehmensgruppe, die bislang Fachkliniken in Brandenburg und Sachsen betreibt. Schwerpunkte sind dabei die Bereiche Neurologie, Pneumologie und Thoraxchirurgie sowie Geriatrie. Sitz ist das historische Gelände der weltberühmten Lungen-Heilstätten in Beelitz bei Berlin.

Von Axel Büssem