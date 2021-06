Greifswald

Mit den näher rückenden Landtagswahlen im September werden auch die Bandagen härter. Während Vorpommern-Greifswald Landrat Michael Sack (CDU) sich anschickt, der amtierenden Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Posten streitig zu machen, bekommt er aus seinem Kreis von der politischen Konkurrenz Knüppel zwischen die Beine geschmissen.

Der Grund: Wenn er eh fest nach Schwerin wolle, sollte er das Amt als Landrat auch direkt zur Verfügung stellen. Das würde Neuwahlen bedeuten.

Braucht es in jedem Fall einen neuen Landrat?

Das fordert zumindest die Grünen-Politikerin Ulrike Berger und zwar so schnell wie möglich. Anlass fürs Bergers Ärger war vor allem eine Aussage, die Sack gegenüber der OZ tätigte. „Direkt oder Liste – in jedem Fall braucht es dann einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin“, sagte der CDU-Spitzenkandidat auf die Frage, wie es nach der Wahl weiterginge.

Berger macht auch direkt einen Vorschlag. Die Neuwahl des Landrates oder der Landrätin solle bitte parallel zu den im September stattfindenden Wahlen abgehalten werden. Kein schlechter Zeitpunkt für die Grünen selbst. Sie könnten das allgemeine Momentum nutzen. Berger trat schon 2018 als Grünen-Kandidatin gegen Sack an. 11,4 Prozent konnte sie damals auf sich vereinen. Aktuelle Prognosen sehen die Grünen bei den kommenden Landtagswahlen bei 14 Prozent. Zur Erinnerung: Bei den Landtagswahlen 2016 schafften sie nicht den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.

Wann wäre der früheste Zeitpunkt für eine Wahl?

Doch wäre eine Wahl im September überhaupt noch möglich? Stand 28. Juni sind es bis zum 26. September noch 90 Tage. Sollte der Landrat sein Amt tatsächlich zu einem bestimmten Termin niederlegen, müsste er das schriftlich tun. „Gemäß dem Fall, dass ein solches Datum feststeht, ist vom Kreistag ein Termin für die Landratswahl festzulegen“, heißt es dazu auf Nachfrage aus der Kreisverwaltung.

Laut Landes- und Kommunalwahlgesetz fände eine Wahl spätestens fünf Monate nach der Feststellung der Notwendigkeit dieser Wahl statt. Ausnahmen von den zeitlichen Vorgaben seien in Ausnahmefällen zwar möglich, aber aufgrund der nötigen Wahlvorbereitungen bei allen Beteiligten erscheine dies jedoch vor dem Hintergrund der Sommerferien nicht praktikabel, so die Antwort der Verwaltung.

Aber geht Sack in jedem Fall nach Schwerin? Nein. Es gibt eine Konstellation, bei der Sack nicht in den Landtag gewählt wird. Zunächst: Er hat zwei Möglichkeiten, in das Schweriner Schloss zu kommen. Zum Einen kann er sich per Direktmandat von den Greifswaldern wählen lassen. Hier ist der Wahlkreis, in dem er antritt. Sollte er gegen einen der anderen Kandidaten verlieren, bleibt der Einzug über die Landesliste der CDU. Da er auf Platz 1 der Liste steht, ist das sehr wahrscheinlich. Durch das Wahlsystem bedeutet ein guter Listenplatz jedoch nicht automatisch ein Platz im Parlament. 2016 gewann die SPD 26 Direktmandate. Alle zogen in den Landtag ein. Durch die verhältnismäßige Verteilung der restlichen Stimmen bekam niemand auf der SPD-Liste einen Platz. Die CDU hatte dieses Phänomen im Land jedoch noch nicht.

Sack macht 10 Wochen Wahlkampfurlaub

Neuwahlen am liebsten jetzt gleich sieht Berger auch deswegen als notwendig an, weil der Landrat in Kürze einen zehnwöchigen Wahlkampfurlaub beginnt, der Kreis damit quasi schon demnächst führungslos sei. „Das Vorgehen des Landrats zeugt von großer Verantwortungslosigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises. Würde Michael Sack die Entwicklung des Landkreises genauso ernst nehmen wie den Fortgang seiner eigenen Karriere, hätte er die Mitglieder des Kreistages informieren und den Weg zu Neuwahlen frei machen müssen“, schimpft sie in Richtung Noch-Landrat.

Der reagiert auf die Anwürfe entspannt: „Ich habe auch im Urlaub ein festes Zeitfenster, in dem ich mich um die Geschäfte als Landrat kümmere“, erklärt er. In dem Job habe man eh nie ganz Urlaub. Irgendeiner will immer etwas wissen. Seine Entscheidung hingegen war eine Prinzipienfrage: Sack wolle sich nicht angreifbar machen und Vorwürfe anhören, dass er Amtsgeschäft und Wahlkampf mische. Deswegen die lange Pause für den Wahlkampf.

Auch auf die Frage, wann Neuwahlen anstehen könnten, hat der amtierende Landrat eine klare Antwort: „Wenn es keinen Landrat mehr gibt. Noch bin ich es aber.“ Von Eile bei der Entscheidung will er gar nicht reden.

Landrat hatte mehr als ein Jahr keinen Urlaub genommen

Auch aus der Kreisverwaltung gibt es hierzu eine klare Antwort: „Aufgrund der besonderen Situation durch die Pandemie seit anderthalb Jahren konnte der Landrat seinen Urlaubsanspruch bisher so gut wie nicht geltend machen. Daher ist der weit überwiegende Teil des Anspruches aus 2020 nach 2021 übertragen worden.“ Die nun geplante zehnwöchige Vertretung durch Jörg Hasselmann und Dietger Wille habe sich in der Vergangenheit als gute Sicherung erwiesen und sei zudem – auch im Krankheitsfall – normal. Sack erklärte zudem, wie sehr er seinen erfahrenen Stellvertretern voll und ganz vertraue und deswegen nicht verstehe, wieso Berger von Verantwortungslosigkeit spreche.

Dass dies durchaus üblich ist, zeigt der Blick auf den Landrat der Mecklenburgischen Seenplatte, Heiko Kärger (CDU). Dieser war durch einen fehlerhaften medizinischen Eingriff mehrere Monate ausgefallen und wurde in der Zeit ebenfalls vertreten.

Von Philipp Schulz