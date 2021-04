Rostock

Von der Corona-Pandemie ist insbesondere die Tourismuswirtschaft stark betroffen, zumal in Mecklenburg-Vorpommern. Da stellt sich für viele Leser die Frage, ob sicheres Reisen in diesen Zeiten möglich ist.

Und: Ist es angesichts weiter steigender Neuinfektionszahlen verantwortbar, MV für Feriengäste, konkret: für Ferienwohnungsmieter, alsbald wieder zu öffnen? Die Meinungen darüber gehen innerhalb der OZ-Leserschaft weit auseinander.

Ein Lockdown wie im Frühjahr 2020

Für Julian Struve kommt die Debatte zum falschen Zeitpunkt. Er verweist auf die jüngsten Pläne der Landesregierung, nach denen die Schulen und Kitas ab Montag geschlossen werden. Struve moniert: „Ab Montag sind die Kitas und Schulen zu, es gibt nur Notbetreuung. Die Eltern, von denen nicht mindestens ein Teil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, müssen sich wieder zerreißen, wie sie ihr Kind betreuen ohne den Job zu verlieren und in Existenznöte zu kommen. Klar wäre das gut für die Tourismusbranche, Hotels und Gastronomie, aber die haben ja alle nach wie vor geschlossen. Und ganz ehrlich, selbst wenn die Zahlen sinken, dann sind doch Urlauber das letzte, woran ich denke.“

Die Frage aber bleibt: Sollten Gäste wieder nach MV kommen dürfen? Nadine Hahn schränkt dazu ein: „Unter normalen Umständen natürlich, im Moment allerdings nein. Es ist einfach keine Zeit, um Urlaub zu machen – nicht im Norden, nicht im Süden, nirgendwo.“ Ihr Motto: „Zu Hause bleiben, aussitzen und hoffen, dass der Sommer schön wird.“ Auch Hahn rückt die Schulschließungen bei ihrer Einschätzung zur Frage, wie umzugehen sei mit Feriengästen, in den Fokus: „Schulen und Kindergärten schließen. Es wird einen Lockdown wie im Frühjahr 2020 geben.“ Daher könne zu diesem Zeitpunkt nicht der Ferienwohnungsmieter Priorität erhalten.

Alle Touristen sollten zu Hause bleiben

Annegret Hoffmann findet, alle Touristen sollten zu Hause bleiben, so schreibt sie es. Und weiter: „Ich würde gerne meine Familie besuchen, aber es geht nicht, da der Wert einfach nicht runtergeht, und nur weil einige es nicht verstehen, wie sie sich zu verhalten haben.“ Dana Kruse ergänzt und stellt Fragen: „Wenn die Zahlen nicht sinken, natürlich nicht. Die Kinder dürfen nicht zur Schule. Wohin mit den Kindern? Wie sollen sie den fehlenden Stoff aufholen? Urlauber bringen Arbeit. Leider geht das nur, wenn die Kinder versorgt sind. Doch die aktuellen Zahlen lassen es nicht zu. Die Impfungen dauern zu lange.“ Auch Julia Riech übt Kritik. „Deutschland bekommt die Pandemie nicht in den Griff, alles macht dicht (Schule/Kita und so weiter), aber Hauptsache Urlaub.“

Wo ist der Unterschied zwischen Wohnung und Ferienwohnung?

Der Blick in die Zeilen der Leser zeigt: Eine Mehrheit, die sich in den sozialen Medien der OZ äußert, spricht sich gegen die jetzige Öffnung des Landes für Gäste aus. Doch es gibt auch andere Stimmen. Melanie Schuldt ist eine davon, sie sagt: „Ja natürlich öffnen. Was spricht gegen Ferienwohnungen oder Camping, wo die Familie doch unter sich ist. Die sicherste Urlaubsform ist nun mal Camping – also unbedingt Campingplätze öffnen.“ Annett Fischer-Stephan schließt sich an: „Selbstverständlich“ öffnen. „Schließlich sind die Familien dort auch unter sich, und sie bringen wenigstens einige Umsätze nach Mecklenburg-Vorpommern.“ Dagmar Metzler ist derselben Meinung. „Auf jeden Fall. Wo ist der Unterschied zwischen Wohnung und Ferienwohnung?“ Bettina Allner erzählt: „Wir haben unseren Garten in Usedom und würden uns auch dort nur aufhalten. Ich sehe da keine Gefahr für eine Ansteckung mit Corona.“ Stefanie Beise ist der Ansicht, keiner dürfe in dieser Zeit bevorzugt werden. „Entweder alle oder gar keiner.“

Leben einzufrieren ist nicht fördernd für die Tourismusbranche

Thomas Saß schließlich nähert sich der Diskussion folgendermaßen an. „Warum sind trotz Einreiseverbot die Zahlen der Infektionen unverändert hoch? Jeder, der ein negativen PCR-Schnelltest der letzten 48 Stunden nachweisen kann, sollte die Möglichkeit der Einreise bekommen. Das Leben einzufrieren ist nicht fördernd für die Tourismusbranche. Nutzen wir die Möglichkeiten, die wir haben. Testen und Impfen in Kombination bringt mehr als das öffentliche Leben runterzufahren.“

Von Juliane Lange