Wann kommt der kostenlose Corona-Schnelltest für alle in MV? 

Rostock

Der Apothekerverband MV geht davon aus, dass eine stabile Versorgung mit kostenlosen Corona-Schnelltests erst im April möglich sein wird. Verbandschef Axel Pudimat rechnet landesweit mit ersten, vereinzelten Angeboten in der kommenden Woche. „Das wird ein holpriger Start“, sagt Pudimat. Die Hersteller änderten ständig ihre Liefertermine. Es werde Zeit brauchen, bis sich die Industrie auf den riesigen Bedarf eingerichtet hat, schätzt Pudimat. Bei der Einführung der Maskenpflicht vor einem Jahr gab es laut Verband ähnliche Probleme.

Die von der Bundesregierung bereits für Anfang März versprochenen Gratis-Tests – einmal wöchentlich für jeden Bürger – sollen in MV vor allem in Apotheken und Testzentren durchgeführt werden. Laut Pudimat beteiligen sich nicht alle Apotheken, dafür soll das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit ins Boot geholt werden. Am Donnerstag stimmten sich Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU), DRK und Apotheken per Videokonferenz ab.

Land rechnet mit Lieferungen ab 22. März

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gab Anfang der Woche die Bestellung von 250 000 Tests bekannt, zur Überbrückung, bis die Tests vom Bund da sind. Für die Bestellung zuständig sind laut Regierungssprecher Andreas Timm das Innen- und das Gesundheitsministerium. Beide antworteten nicht auf eine OZ-Anfrage zum Stand der Lieferungen.

Axel Pudimat, Vorsitzender der Apotheker-Kammer MV, mit zwei Corona-Antigen-Schnelltests. Quelle: Martin Börner

Unabhängig davon orderte das Land auf eigene Faust zwei Millionen Schnelltests, die vorrangig an Schulen und Kitas eingesetzt werden sollen, in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50. Hier sollen die ersten Lieferungen ab dem 22. März eintreffen. In allen Fällen handelt es sich um Antigen-Tests. Die liefern bereits nach 15 Minuten ein Ergebnis, sind aber weniger genau als PCR-Tests, deren Auswertung im Labor in der Regel 24 Stunden dauert.

Rostock testet Schüler

Bereits diesen Freitag nehmen in Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch provisorische Teststationen den Betrieb auf. Man wolle damit ein Überbrückungsangebot schaffen, sagte ein Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg. Die Tests stellen die Johanniter-Unfallhilfe und das Malteser Hilfswerk bereit.

Rostock will seinen Bewohnern „in den kommenden Tagen“ ein Angebot machen. Am Montag starteten in der Hansestadt kostenlose Tests für Schüler der Abschluss-Klassen, bis Pfingsten soll es Angebote für alle Schüler geben. Hier kommen PCR-Test der Rostocker Firma Centogene zum Einsatz.

Pendler können sich ab Montag an den deutsch-polnischen Grenzübergängen Linken und Ahlbeck testen lassen, müssen dafür aber jedes Mal zehn Euro bezahlen.

Die Test-Knappheit bremst auch Handelsketten, die vergangene Woche den Verkaufsstart von Antigen-Selbsttests ankündigten. Zurzeit nicht lieferbar, heißt es auf der Webseite Lidl, Aldi-Nord räumte Engpässe ein.

Von Gerald Kleine Wördemann