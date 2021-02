Die Impfungen in MV nehmen an Fahrt auf: Seit dem 8. Februar wird hierzulande auch mit dem Impfstoff von AstraZeneca immunisiert. Die OZ hat ihren Impfrechner deshalb noch einmal aktualisiert – und das Impftempo angepasst: Wann wären Sie nun an der Reihe? Machen sie den Test. Fast 10 000 Nutzer haben das Tool bereits ausprobiert.