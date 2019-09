Ein Knall mit einer leichten Druckwelle hat am am Donnerstagnachmittag viele Bürger in und um Kiel aufgeschreckt. Wie die "Kieler Nachrichten" berichten, war es außer dem dumpfen Knall vor allem die leichte Druckwelle, die Menschen beunruhigte. Da weder Feuerwehr noch Polizei ein Explosionsunglück gemeldet bekamen, gab es schnell Entwarnung - und schließlich auch eine Vermutung, was den Knall ausgelöst haben dürfte.

Die Aufklärung kam am späten Nachmittag von der Europäischen Weltraumorganisation via Twitter. Demnach hatten innerhalb kurzer Zeit mehr als einhundert Menschen auf der interaktiven Meldeplattform der International Meteor Organisation ihre Wahrnehmungen eingegeben. Laut ESA war es ein natürliches Objekt, dass in die Erdatmosphäre eintrat und danach am Himmel verglühte. Es könnte sich um einen Meteoriten oder Asteroiden handeln. Genauere Angaben sind erst möglich, wenn man Überreste gefunden hat.

In der letzten Stunde meldeten über 100 Personen aus versch. Bereichen in Europa, dass sie einen Feuerball gesehen & einen lauten Knall gehört haben. Dabei handelt es sich um ein natürliches Objekt, dass in die Erdatmosphäre eintrat & am Himmel verglühte: https://t.co/sxWgbROJWO pic.twitter.com/s4AKTBZZsJ — ESA auf Deutsch (@ESA_de) September 12, 2019

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock bestätigte, dass der Feuerball auch am Himmel über MV zu sehen war. Wir hatten zwei besorgte Anrufer aus dem Bereich Plau am See, sagte er am Abend gegenüber OZ.

Wie der NDR berichtete, waren auf einer Webseite der International Meteor Organization (IMO) gegen 14:50 Uhr Meldungen über die Erscheinung unter anderem auch aus Broderstorf und Rostock ein. „Es sah aus wie ein Energiestrahl aus einer anderen Galaxie“, beschrieb eine Augenzeugin aus dem Nordosten dort die Erscheinung. Ein Rostocker will einen „hellgelben Feuerball mit rötlichen Tönen im Schweif“ beobachtet haben.

Zunächst war der Knall auch mit dem militärischen Flugbetrieb in Verbindung gebracht worden. Seit Montag gibt es starke Aktivitäten über Schleswig-Holstein.

RND/pat/FB