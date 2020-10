War früher alles besser? OZ-Leser diskutieren über die Lehrer-Ausbildung im Osten

Rostock

Der OZ-Beitrag zur Schule in der DDR hat eine Debatte unter OZ-Lesern ausgelöst. Tenor des Artikels: Mehr Praxisbezug, früher Kontakt zu Schülern und ein Schwerpunkt auf Methodik und Didaktik. Viele Lehrer und Forscher sind sich einig: Zu DDR-Zeiten waren Lehrkräfte besser ausgebildet als heute. Für viele Leser war dieser Beitrag Anlass, Argumente und Erfahrungswerte auszutauschen.

Ronald Schmidt erinnert sich: „Damals hospitierten Gäste aus Finnland und Dänemark an unseren Schulen. Sie wollten unsere Erfahrungen aus dem DDR-Schulsystem in ihr Bildungssystem einbauen. Das Bildungssystem war einheitlich vom Norden bis zum Süden und hat allen Schülern gleiche Möglichkeiten für eine Berufsausbildung oder ein Studium im gesamten Land geboten. Heute ist dies im zerklüfteten Bildungssystem der BRD kaum möglich.“ Mathias March hält fest: „Viel mehr Praxis von Anfang an. Heute stellen viele im vierten Studienjahr fest, dass der Beruf nichts für sie ist.“

„Ein effektives Lernen hat auch sehr viel mit Respekt gegenüber dem Lehrenden zu tun“

Christine Weise bedauert: „Die Lehrer werden heute nicht mehr als Respektspersonen gesehen. Wir hätten uns damals nie getraut, laut zwischenzurufen und pampige Antworten zu geben. In der Klasse meiner Tochter ist es leider so. Die Lehrerin tut mir total leid.“ Frank Vossen ergänzt: „Ein effektives Lernen hat auch sehr viel mit Respekt gegenüber dem Lehrenden zu tun.“

Daniela Hampel indes formuliert Kritik an der Behauptung, dass Lehrer aus der ehemaligen DDR besser ausgebildet waren als heute: „Nur weil sie vielleicht besser ausgebildet waren, heißt es noch lange nicht, dass sie auch besser unterrichtet haben.“ Uta Krause zieht den Ost-West-Vergleich: „Nein, die Lehrer der DDR konnten damals nicht besser unterrichten als die Lehrer damals in der BRD. Wir hatten damals sehr gut ausgebildete und engagierte Lehrer. Sie schafften es, fast alle Kinder so zu motivieren und zu fördern, dass die nach dem Hauptschulabschluss noch auf weiterführende Schulen gingen und zum Großteil sogar studiert haben, was damals nicht unbedingt so normal war, wenn man aus zum Teil schwierigen Familien kam.“ Frank Holtgräfe setzt hinzu: „Ich will das erst mal nicht in Zweifel stellen. Fachlich mag das möglich sein. Pädagogisch habe ich doch Zweifel. Vor den Lehrenden saßen immerhin Kinder, die schon in der Kita den absoluten Gehorsam gelernt hatten.“

„Wahrscheinlich hatte ihnen es damals auch mehr Spaß gemacht, zu unterrichten“

Shoshana Luek vermutet: „Wahrscheinlich hatte ihnen es damals auch mehr Spaß gemacht zu unterrichten. Was sich manche Schüler heutzutage leisten, das hätten wir uns früher nicht getraut.“

Marion Hellfritzsch ist überzeugt: „Unsere Lehrer waren tatsächlich viel besser ausgebildet. Sie waren pädagogisch fit. Man hatte Respekt vor ihnen. Heute ist es doch oft so, dass die Lehrer ihr Privatleben vor der Klasse ausbreiten und sich dann wundern, dass die Schüler keinen Respekt mehr vor ihnen haben. Zu DDR-Zeiten hat sich ein Lehrer mit einem Schüler, der etwas nicht begriffen hat, hingesetzt und ihm das noch mal erklärt und mit ihm geübt (meine eigene Erfahrung), bis er es begriffen hat. Sicher, es gab auch hier und da einen schlechten Lehrer, aber der Großteil war top. Heute ist es umgekehrt. Leider war ja nach der Wende alles, was aus Ostdeutschland kam, schlecht und wurde nicht übernommen, nicht mal probeweise.“

Christian Albrecht sagt: Die schlechte Ausbildung sei tatsächlich ein strukturelles Problem, das man durchaus angehen könne. Albrecht fordert mehr als einen Sinneswandel: „Den Lehrberuf kann man auch als ein Handwerk betrachten. Theorie ist schön und gut, am Ende muss man aber Abläufe und Handgriffe verinnerlichen. Das können so banale Dinge sein wie Tafelbilder erstellen, Klassenführung oder das Erstellen von Arbeitsblättern. All das spielt im Studium gar keine Rolle. Aus Kostengründen ist das Lehramtsstudium so gestaltet, dass es zu 90 Prozent analog zu einem normalen Fachstudiengang läuft. Pädagogische und didaktische Lehreinheiten hingegen kann man an zwei Händen abzählen. Unterm Strich bleibt: Nach fünf Jahren Lehramtsstudium hat man die Leute zu wissenschaftlichen Mitarbeitern, aber nicht zu Lehrern ausgebildet.“

„Konzepte von vor 30 Jahren tragen aber längst nicht mehr“

Nach Ansicht von Dajana Branke war nicht nur die Lehrerausbildung besser. „Aber nach der Wende hat man vieles prinzipiell erst mal kaputtgemacht. Es kam aus dem Osten und deshalb war es schlecht. Jetzt langsam kommt man dahinter, dass vieles Sinn machte. Leider in vielen Bereichen zu spät“, so Branke.

René Domke schließlich meint: „Alles hat seine Zeit. Und die Lebensleistung der Lehrerinnen und Lehrer (wie auch aller anderen Berufe) in Ost und West haben Respekt verdient. Konzepte von vor 30 Jahren tragen aber längst nicht mehr. Heute stehen ganz andere Herausforderungen an. Reden wir mal über Digitalisierung, über Medienkompetenzen. Ja, es ist einiges zu verbessern an der Ausbildung, aber vor allem in Bezug auf die neuen Herausforderungen.“

Von Juliane Lange