Waren

Das traditionelle Müritzschwimmen soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. In Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sollen sich Anfang August die Schwimmer wieder in die Binnenmüritz stürzen. Mit dem Hygienekonzept, das sich bereits im vergangenen Jahr bewährt hat und in Verbindung mit der Luca-App, hoffen die Veranstalter, das Schwimmevent durchführen zu können.

Durch die Verwendung der Luca-App seien die persönlichen Daten im Bedarfsfall sofort für das Gesundheitsamt verfügbar. Das würde viel Papier und Zeit sparen , erklärte ein Sprecher des Veranstalters.

In diesem Jahr dürfen rund 500 Sportler an den Start gehen. 400 Teilnehmer, unter ihnen der 13-jährige Vorjahressieger Simon Hayer aus Berlin, meldeten sich bereits an.

Bei dem Traditions Müritzschwimmen müssen die Teilnehmer eine Strecke von 1,9 Kilometern über die Binnenmüritz schwimmen. Für diese Strecke benötigte der Gewinner letztes Jahr 25 Minuten und 25 Sekunden.

Im Juli entscheidet das Kreisgesundheitsamt ob die Veranstaltung stattfinden kann.

Von OZ