Der Fischverarbeiter Gottfried Friedrichs KG (Hamburg) will seine Produktion in einem Werk in Polen bündeln und dafür den Standort Waren mit rund 120 Beschäftigten aufgeben. „Wir haben im Vorhinein beide Standorte geprüft und die Vorteile bei den Personal- und Energiekosten überwiegen in Doble in Polen“, sagte Geschäftsführer Alexander von Reißwitz am Montag in Hamburg.

Die Verarbeitung der Lachs-, Forellen- und anderer Fischprodukte müsse konstant bei fünf Grad erfolgen, was hohe Energiekosten für Kühlung bedeute – die derzeit an beiden Standorten anfielen. Im polnischen Werk soll dann zweischichtig gearbeitet werden. Die Energiekosten lägen in Polen derzeit bei etwa 55 bis 60 Prozent des deutschen Niveaus, die Lohnkosten bei 35 bis 40 Prozent.

Schritt soll für mehr Wettbewerbssicherheit sorgen

Als geplanten Zeitraum für die Betriebsschließung in Waren nannte die Geschäftsführung Ende 2021 bis Frühsommer 2022. Nur die Konzentration auf einen Standort sichere Friedrichs mit derzeit insgesamt 370 Mitarbeitern die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit.

Im polnischen Döbel (Doble), dem künftig einzigen Produktionsstandort, sind von Reißwitz zufolge jetzt 170 Leute beschäftigt. Mit der Verlagerung sollen dort 80 Mitarbeiter dazu kommen. Da eine Betriebsstilllegung „mitbestimmungspflichtig“ sei, werde es in Waren noch Gespräche mit dem Betriebsrat geben.

Jahrelang Förderung von EU und Land bekommen

Die Geschäftsführung räumte ein, dass Friedrichs über mehrere Jahre Förderung von Land und EU für etwa 30 Prozent der Investitionen von 10,6 Millionen Euro bekommen habe. Für das Gros der Förderung sei die „Bindungsfrist“ von fünf bis zwölf Jahren abgelaufen. Sollte dies nicht der Fall sein, würden Fördermittel auch zurückgezahlt. Friedrichs hatte 2004 einen Vorgängerbetrieb in Waren übernommen und ausgebaut.

Die Schließungspläne stoßen auf scharfe Kritik bei der Stadt Waren, der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und beim Schweriner Agrarministerium. „Die Art und Weise, wie das bekanntgegeben wurde, ist befremdlich“, sagte Warens Bürgermeister Norbert Möller (SPD).

Von Winfried Wagner/dpa