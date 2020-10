Kostenlos bis 17:08 Uhr So unterstützt die Band Rammstein ein Hospiz in Waren an der Müritz

Um in Corona-Zeiten Spenden einzuwerben, hatte Pflegerin Katharina Wennmann eine kreative Idee: Sie bat die Band Rammstein um Unterstützung für das Hospiz Müritzpark in Waren. Die Band schickte ihr ein handsigniertes Buch, das jetzt im Internet versteigert wird – und für das Fans offenbar viel Geld zahlen wollen.