Mehr Tötungsdelikte und Diebstähle als in anderen Kreisen von MV: Der Kreis Mecklenburgische-Seenplatte und die Stadt Waren an der Müritz führen die Kriminalstatistik im Landesvergleich an. Doch wie lebt es sich in dem sonst so idyllischen Hafenstädtchen wirklich? Ein Besuch.