Waren an der Müritz: Unbekannte Täter spannen Klebeband über vierspurige Straße

Waren

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter ein Klebeband über eine vierspurige Straße in Waren an der Müritz gespannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten gegen 1.20 Uhr zum Schweriner Damm gerufen. Die Straße war auf einer Höhe von etwa 1,70 Meter komplett mit Klebeband überspannt, Fahrzeuge bremsten stark ab, aus Angst vor dem Hindernis.

Nach Einschätzung der Beamten hätten kleine Fahrzeuge, also PKWs, unter dem Band durchfahren können, wobei größere Fahrzeuge, wie Transporter, LKWs oder Busse hängen geblieben wären oder das Band wäre gerissen.

Im ganzen Stadtgebiet Aufkleber mit Hansa-Aufdruck verteilt

Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Tätern um Fußballfans handelte, da das Klebeband den Aufdruck „FC Hansa Rostock“ trug. Zudem wurden im gesamten Stadtgebiet Waren mehrere Schaufensterscheiben und Straßenlaternen beklebt und auch Fahrräder und Parkscheinautomaten mit dem Fanklebeband beklebt. Die Polizei prüft nun, ob es sich um Sachbeschädigungen handelt.

Lesen Sie auch:

Von OZ