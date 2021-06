Waren an der Müritz: Wasserschaden legt Schule lahm

Waren

Wegen eines großen Wasserschadens haben mehrere Hundert Schüler einer Schule in Waren an der Müritz jetzt erneut Distanzunterricht. Nach einem technischen Defekt seien am Wochenende rund 20 000 Liter Wasser durch das Schulgebäude geflossen, erklärte Bürgermeister Norbert Möller (SPD) am Donnerstag. Ein Druckwasserhahn in einem Sanitärraum im ersten Geschoss sei geplatzt. Da das Wasser die Keller geflutet habe, sei auch die Elektro-Anlage defekt.

„Es geht aus Sicherheitsgründen nicht anders“, sagte Möller zu der Schulschließung. Niemand könne eine Garantie für die Elektro-Anlage übernehmen. Die betroffenen Fußböden mit Dämmung aus der DDR-Zeit müssten aufgenommen werden. Für Schüler der 5. Und 6. Klassen finde eine Notbetreuung statt, einige Abschlussklassen schrieben noch Prüfungen - ohne Strom.

Die Schule, zu der auch Sporthalle und Aula gehören, sollte in den nächsten Jahren saniert werden. Den jetzigen Schaden schätzte Möller auf „eine mindestens fünfstellige Höhe“. Die Zeugnisübergaben sollen vom 16. Juni an aber stattfinden. Im Nordosten ist der 18. Juni letzter Schultag vor den Sommerferien. Wegen der Corona-Pandemie waren die Schüler in diesem Schuljahr wochenlang im Distanzunterricht.

Von dpa