Warin: Bootsbauer mit Ruderbooten aus Flachs auf Erfolgskurs 

Warin

„Jetzt fahr’n wir übern See, übern See …“ – mit einem launigen Liedchen auf den Lippen und den Rudern in der Hand lässt sich die mecklenburgische Wasservielfalt doch am schönsten erleben. Ob Seen oder Flüsse – in MV gibt es dazu Möglichkeiten ohne Ende. Das weiß auch Bootsbauer Eike Baumgarten aus Warin und setzt in seinen Ruderbooten auf ein Naturgeflecht – aus Flachs.

Bootsbaumeister mit dem Blick nach vorne

Die Korpusse der Ruderboote von Bootsbauer Baumgarten werden aus Kunststoff gefertigt. Alles in Handarbeit. „Holz wäre viel zu arbeits- und pflegeintensiv auch für den späteren Besitzer. Da herrscht so eine Art Fitnessstudiomentalität. Je arbeitsintensiver es wird, desto unpraktischer ist es“, sagt Eike Baumgarten. Der 31-Jährige ist Bootsbaumeister und hat den Betrieb vor drei Jahren von seinem Vater übernommen. Mit frischem Wind und neuen Ideen will er das Unternehmen voranführen. „Ich schaue immer, wie kann man was neu machen, es muss Neues geben, sonst geht es zurück“, erklärt der junge Firmeninhaber seinen Antrieb.

Immer auf der Suche nach neuen Ideen

Auf der Suche nach innovativen Ideen kam der gebürtige Bad Honnefer auf den Naturstoff Flachs, den er aus Belgien und der Schweiz bezieht. Gängig sind Carbon oder Glasfaser. „Carbon kennen die Kunden, Flachs muss ihnen erst mal nahegebracht werden“, bemerkt Eike Baumgarten.

Mit seinen Ruderbooten beliefert er neben Privatpersonen vor allem Sportvereine und Schulen. Im Privatbereich ist der Renner der „Traditional Trainer“, der im letzten Jahr um die 35 Mal geordert wurde und preislich bei 5000 Euro liegt. Mit Flachs bezogen ist etwa 1000 Euro teurer. „Die Kunden, die wir bedienen, sind in puncto Nachhaltigkeit unterwegs, da bietet Flachs eine natürliche Alternative.“ Kilotechnisch fallen die Boote kaum ins Gewicht. „Der Traditional Trainer wiegt 36 Kilo.“

In Warin entstehen besondere Boote in Handarbeit. Quelle: Frank Söllner

Nur mit Naturstoffen lässt sich kein Boot erhalten

Ohne künstliche Zusätze wie Lösemittel und Imprägnierungen geht es im Bootsbau trotzdem nicht. Sonst könnten die Boote im Wasser nicht lange überleben. Der aus der hellblau blühenden Flachspflanze gewonnen Webstoff wird mit einem transparenten Kunstharz überzogen, so dass die Naturstruktur noch durchschimmert. Die Ruderboote werden ausschließlich auf Bestellung gefertigt – auch mit Sonderwünschen. „Eine Dame aus München orderte ein Boot als Hochzeitsgeschenk für ihren Mann. Eingraviert wurde ein Unendlichkeitszeichen mit Datum.“ Ansonsten variieren die Namen der Boote genauso wie die Farben.

Wenn die Sonne scheint, steigt die Lust auf Boote

Auf die Pandemie zurückzuführen ist im Bootsbereich auch bei Eike Baumgarten ein Anstieg im privaten Bereich zu verzeichnen. Seine Kunden kommen vor allem aus den umliegenden Bundesländern wie Hamburg oder Berlin, aus Mecklenburg-Vorpommern selbst trudeln zu wenige Bootswünsche ein. Die Lieferzeit für ein Ruderboot betrage um die drei Monate, obwohl die Fertigung nur rund eine Woche brauche. „Die Leute kommen immer erst auf die Idee, sich ein Boot anzuschaffen, wenn draußen die Sonne scheint“, erklärt der Bootsbauer den Fertigungsstau. Für die Flachsboote, die er als einziger Betrieb in ganz Deutschland produziert, liegen bereits einige Vorbestellungen in der Schublade.

Uwe Mohaupt (62) ist Bootsbaumeister und arbeitet gerade an einem der neuen Coastal-Ruderboot. Quelle: Frank Söllner

Mit Flachs und neuen Trendbooten die Ersten in Deutschland

Und Flachs ist nicht das Einzige, was Baumgartens Betrieb zu einem Unikum macht. „Wir bauen jetzt auch als Erste in Deutschland Coastal-Ruderboote – das ist ein Trendbereich im Rudern, der auch olympisch wird.“ Die besondere Form der Coastal-Boote lässt zu, dass Wasser durch das Boot läuft, eine Ruderart, die bisher vor allem in südlichen Gefilden seine Anhänger findet. An einem dieser Trendgeräte feilt und sägt gerade Uwe Mohaupt (62). Der Bootsbaumeister wird gern in die Ideenfindung seines Chefs einbezogen. Gemeinsam tüfteln sie auch an neuen Bootsformen. „Wir haben Ideen, wie es sein soll und hoffen dann, dass es auch so wird wie gedacht“, sagt Eike Baumgarten.

Azubi Finn Fittschen (21) poliert das frisch lackierte Ruderboot. Quelle: Frank Söllner

Viele Innovationen im Bootsbau aus Warin

Uwe Mohaupt freut sich über den darauf basierenden Abwechslungsreichtum seiner Arbeit. „Eike hat viele neue Ideen, um Innovatives zu machen“, erkennt Uwe Mohaupt an. Das bringe ihm auch nach 40 Jahren Bootsbauerfahrungen noch Spaß. Eike Baumgarten: „Jeder meiner Mitarbeiter, der etwas einbringen möchte, kann damit immer zu mir kommen.“ Der Chef des Bootsbaus zählt 13 Angestellte und legt Wert auf ein familiäres Miteinander. Auch über Nachwuchs im Bootsbau kann er sich nicht beschweren. Drei Auszubildende zählt der Betrieb aktuell, Tendenz steigend.

Von Anja von Semenow