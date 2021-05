Rostock

Sonne satt bei Grillen im Park oder der Bollerwagentour mit Freunden an Himmelfahrt? Eher nicht – Das sonnige und warme Wetter wie in den vergangenen Tagen wird nicht mehr lange anhalten, sagt OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann voraus. Am Wochenende kommen nun wieder einige wechselhafte Tage auf uns in MV zu. „Es bleibt aber angenehm temperiert.“

Auch nass könnte es am Wochenende werden. „Der Regen schließt sich wie eine Klammer um das lange Wochenende“, sagt Eixmann. Am Donnerstagmorgen wird es vermutlich zu Schauern kommen, ebenso am Sonntag könnte es regnerisch werden. In den Tagen dazwischen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, das Wetter bleibt aber freundlich. Vereinzelt könnte es kurze Schauer in MV geben.

Kein Bodenfrost zu den Eisheiligen

Richtig kalt wird es nun nicht mehr, erklärt Eixmann weiter. Aber es wird auch nicht so warm wie am vergangenen Wochenende mit frühsommerlichen Temperaturen um 25 Grad, sagt der Wetterxperte. Die Temperaturen passen sich der Jahreszeit wieder an. Am Donnerstag steigt das Thermometer auf etwa 18 Grad, ähnlich bleibt es am Wochenende. In der Nacht sinken die Temperaturen vermutlich nicht unter 10 Grad.

Damit gibt es auch zu den Eisheiligen keinen Bodenfrost mehr zu befürchten. Eine Bauernregel besagt, dass erst nach den Eisheiligen ab dem 15. Mai mit dem Pflanzen von Gemüse begonnen werden sollte. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Pflanzen und Blüten erfrieren, ist noch bis Mitte Mai gegeben. „Das nennt man Kaltluftausbruch“, erklärt Ronald Eixmann.

Die warme Luft durchmischt sich im Frühling mit der kalten. So können die Temperaturen am Tag bereits recht hoch sein. Wenn es die kalte Luft aus dem Norden aber doch noch zu uns schafft, ist Bodenfrost in der Nacht möglich.

Von Stefanie Ploch