Warn-Apps können in der Katastrophe Leben retten

Rostock

Kennen Sie eigentlich Nina? Damit meine ich nicht die hübsche Nachbarstochter, sondern die Warn-App, die man auf sein Smartphone laden kann und die anschlägt, wenn Gefahr droht – etwa durch Unwetter, wie gerade im Westen und Süden Deutschlands.

Vor drei Jahren war ich auf Dienstreise im Süden der USA und geriet dort in ein ähnlich schweres Unwetter. Rechtzeitig vorher begannen alle Handys um mich herum energisch zu tuten, weil automatische Warnmeldungen einliefen. Auch im Fernseher liefen dicke Spruchbänder durch, die das Unheil ankündigten. So wusste jeder, was ihm blüht. In Deutschland ist diese Warnkultur zumindest nach meiner Beobachtung noch lange nicht so verbreitet.

Digital nachrüsten

Nun haben die USA auch mit deutlich heftigeren Naturkatastrophen zu kämpfen. Aber wenn die Experten recht haben, ist das, was die Menschen in NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern gerade erleben, bald keine Ausnahme mehr. Daher müssen wir unbedingt nachrüsten. Sich auf die gute alte Sirene auf dem Rathausdach zu verlassen, reicht nicht. Auch auf diesem Gebiet muss die Digitalisierung flächendeckend Einzug halten. Im Katastrophenfall kann dies Menschenleben retten.

Von Axel Büssem