Es ist eine Premiere, denn noch nie zuvor ist es gelungen, ein Seehundbaby in MV per Hand aufzuziehen. Das Marine Science Center in Warnemünde hat sich im Juli eines jungen Heulers angenommen. Stationsleiter Guido Dehnhardt appelliert nun an die Politik: Es brauche klare Regeln, wie man künftig in MV mit solchen Tieren umgeht.