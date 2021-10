Am Sonntag öffnet eine Bahn-Mitarbeiterin ein Schließfach in Warnemünde, da die maximale Mietdauer überschritten wurde. In einem blauen Sack sind Männerkleidung verstaut – und 16 barocke Kunstwerke. Die Polizei beginnt sofort zu ermitteln: Handelt es sich um Kunst im Millionenwert? Die Auflösung folgt noch am Abend.