Warnemünde

„Wir sind alle tief bestürzt“, sagt Dietmar Marquardt, Vorsitzender des Rostocker Eisbadevereins Seehunde, nur wenige Stunden nach dem tragischen Tod eines ihrer Mitglieder. Rüdiger L. hatte den Verein mit gegründet, ging seit 33 Jahren regelmäßig bei Wassertemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in die Ostsee. Am Sonntagvormittag ist der 70-jährige Rostocker beim Eisbaden am Warnemünder Strand gestorben.

„Er war unser ’Neptun’, war immer am längsten im Wasser“, erzählt Sylvia Spohn, ebenfalls Gründungsmitglied und diejenige, die ihren langjährigen Freund und Mitbader am Tag des Unglücks aus dem Wasser zog. „Am Strand haben sofort die anderen Vereinsmitglieder und zahlreiche Passanten geholfen, haben reanimiert. Einer hatte sogar gleich eine Rettungsdecke parat.“ Kurz darauf trafen die Rettungskräfte ein. Für den Rentner kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Anzeige

Corona-Auflagen erfordern zeitlich versetztes Baden

Ein Ehepaar des Vereins war an diesem Tag mit dem 70-Jährigen im Wasser. Die beiden waren jedoch eher an den Strand zurückgekehrt und zogen sich bereits an, als Sylvia Spohn zu ihnen stieß, um auch reinzugehen. „Aufgrund der Corona-Maßnahmen müssen wir ja derzeit zeitlich versetzt baden gehen. Das macht es natürlich schwerer aufeinander zu achten“, sagt sie.

Sie haben noch geflachst, erinnert sie sich. „Guckt mal, der wartet auf mich“, habe sie gesagt. Erst dann sei ihnen aufgefallen, dass Rüdiger L. lange tauchte und anschließend eher auf dem Wasser trieb als zu schwimmen. „Bis zu dem Zeitpunkt haben wir uns keine Gedanken gemacht. Zehn Minuten im Wasser waren bei ihm keine Seltenheit. Andere bleiben dagegen nur zwei bis fünf Minuten drin“, erklärt Sylvia Spohn.

Durch die Strömung schon weit rausgetrieben

Schnell ging sie deshalb in die Ostsee. Doch dass er mit dem Rücken nach oben trieb, sah sie erst, als sie näher dran war. „Er war weit draußen, von der eigentlichen Badestelle schon längst abgetrieben“, erzählt Spohn. Bis kurz vor den Strand schaffte es die 55-Jährige allein ihren Vereinskameraden zu ziehen, dann kamen ihr die anderen zur Hilfe. „Das kalte Wasser habe ich bei all dem gar nicht gespürt“, sagt sie.

Zur Galerie Tragisches Unglück am Sonntagvormittag im Ostseebad Warnemünde in Rostock: Ein Mann ist beim Eisbaden zusammengesackt und noch am Strand verstorben. Er war mit einer Gruppe Gleichgesinnter in das drei Grad kalte Wasser gegangen.

Anschließend sei sie erstmal weggegangen, hat sich angezogen. Erst später erfuhr sie von der Polizei, dass ihr Freund und Mitbader es nicht geschafft hat. „Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich einmal in so eine Situation komme“, meint sie sichtlich mitgenommen. Ob es ein Herzinfarkt war, wisse sie noch nicht. Anders könne sie sich den tragischen Unfall des erfahrenen Eisbaders jedoch nicht erklären.

Körper schaltet beim Eisbaden auf Notprogramm

„Es ist nicht ohne in so kaltes Wasser zu gehen“, sagt Jörn Sieveneck, selbst Eisbader und seit einem Jahr Ideengeber der Spendenaktion „Eisbademeisters“. „Extreme Kälte macht etwas mit dem Körper, die Organe ziehen sich zusammen, das Blut fließt aus den Extremitäten, um das Herz ausreichend zu versorgen“, erklärt er. Zusammengefasst: Der Körper schalte auf ein Notprogramm.

Eisbader Jörn Sievenick (r.) mit seinem Mitstreiter Gabriel Rath in Rostock-Warnemünde Quelle: Frank Söllner

„Was da am Sonntag in Warnemünde passiert ist, ist ein ganz tragischer Fall“, bedauert der 41-Jährige. Auch er wisse natürlich nicht, was genau passiert ist, empfehle aber jedem, der eisbaden möchte, sich vorher gründlich von einem Arzt durchchecken zu lassen. „Gerade in höherem Alter würde ich das sogar regelmäßig machen“, meint er.

Egal wie erfahren – jeder sollte auf seinen Körper hören

Ob der Verstorbene zu lang im Wasser war? „Das kann man nicht sagen. Es ist abhängig von jedem Einzelnen, wie lange man drin bleiben kann“, sagt Jörn Sieveneck. Je häufiger man eisbade, desto besser verkrafte es der Körper – was bei dem 70-Jährigen im Endeffekt der Fall war. Wichtig sei jedoch auch, auf seinen Körper zu hören und Warnsignale wahrzunehmen.

„Ich selbst versuche sieben bis acht Minuten im Wasser zu bleiben“, erzählt der Eisbader. Manchmal gebe es aber auch Tage, an denen fühle er sich dabei nicht gut. „Dann gehe ich auch mal nach zwei bis drei Minuten wieder raus.“ Generell rate Jörn Sieveneck jedem dazu, immer mit mehreren Leuten ins Meer, den See oder Fluss zu gehen und möglichst nebeneinander zu schwimmen: „Dann kann man sofort eingreifen, wenn etwas passiert.“

Abschied im Meer für immer

Sylvia Spohn würde selbst nie tiefer reingehen, als sie stehen kann. Sie wisse aber nicht, wie weit ihr Vereinskamerad rausgeschwommen war und wie sehr die Strömung ihr übriges getan hat. Sie weiß nur eines: „Wir hätten gern noch mehr Saisons miteinander erlebt.“ Letztendlich bleibe allen nur ein schwacher Trost: „Er wollte immer so einen Abschied im Meer – unser Neptun. Nun hat ihn die See wieder.“

Von Maria Baumgärtel