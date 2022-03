Anja Baldt ist ein Schmetterlings-Fan. Seit zwei Jahren züchtet sie Pfauenspinner – darunter auch den Attacus Atlas, der eine Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimeter erreichen kann. Nun bietet sie ihre Falter für exklusive Shootings im Landkreis Rostock an – unter anderen am Strand von Warnemünde und Kühlungsborn. Wie das funktioniert und was es kostet.