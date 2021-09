Rostock

Das vor der Küste von Warnemünde geplante Offshore-Testfeld, das bis zu 300 Meter hohe Windkraftanlagen beherbergen soll, hat eine hitzige Diskussion unter Lesern zu den drängenden Fragen unserer Zeit ausgelöst, die etwa durch die großen Worte Natur- und Klimaschutz und zukunftsfähige Energieversorgung gekennzeichnet ist.

Heidrun Hell ist nicht überzeugt von dem Projekt: „Und wieder verschandeln wir die Natur. Und wenn die Riesenwindräder mal wieder abgeschafft werden müssen, entsteht Sondermüll.“ Auch Regina Ebeling ist skeptisch, befürchtet: „Und dann wird der Strom Richtung Süden geschickt. Bayern und Baden-Württemberg warten sehnsüchtig auf unseren Windstrom.“

Offshore-Windparks sind notwendig, sagen Leser

Catarina Knüvener indes betont: „Offshore-Windparks sind notwendig, da einige Länder zwar Energie brauchen, sich aber der Windenergie verweigern (Bayern). Solange die Grünen nicht in der Regierung sind, um Photovoltaik zu fördern (von der GroKo komplett blockiert), müssen wir saubere Offshore-Windenergieanlagen schaffen.“ Zimo Vanderküste aber sieht die Natur bedroht: „Tolle Aussichten. Ich dachte, die sollten was für die Natur tun und nicht die Natur töten.“ Angelika Klawonn glaubt, Windkraft sei jedenfalls besser als Atomstrom oder Kohle.

Emilia Sommer notiert: „Vielleicht kann man an der Ostsee ja mal nach Braunkohle graben, damit die Menschen dort Energie bekommen. Alternativ wären Windräder notwendig, die den Klimawandel und die Klimakatastrophe eindämmen helfen. Wann wollen wir damit anfangen? Was muss denn noch passieren? Im übrigen sind an der Nordsee in Nordfriesland bereits solche Windparks installiert, die niemanden beeinflussen und stören. Nicht mal die Vögel am Wattenmeer.“

„Und was ist mit den Meeresbewohnern?“

Anja Schmidt aber hat Sorge um die dort lebenden Tiere, fragt: „Und was ist mit den Meeresbewohnern? Sie meinen, die ständige Rotation, die übers Wasser sicher auch als Geräuschkulisse besteht, stört die Meeresbewohner nicht?“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sergej Fährlich dazu: „Wenn, dann sind dort ‚nur‘ die Meeresbewohner unmittelbar betroffen. Beziehungsweise können während der Bauphase mehr oder weniger Beeinträchtigungen entstehen. Aber bei dem Schiffsverkehr und der damit einhergehenden Geräuschkulisse, sind sie die letzten Jahre recht gut klargekommen und haben sich daran gewöhnt oder sie meiden diese Fahrrinnen.“ Fährlich hat wenig Verständnis für die Einwände gegen das ambitionierte Projekt: „Wenn der Deutsche mal nix zu meckern hat. Billigen und grünen Strom wollen sie aber trotzdem haben. Ihr tut teilweise so, als wenn morgen die gesamte Ostsee komplett zugepflastert wird.“

Bernhard Krause hält Alternativen für den geeigneteren Weg: „Anstatt Windkrafträder wären Wellenkraftwerke oder Meeresströmungskraftwerke für uns an der Küste eine gute Option. Man kann diese Technologien sehr gut in der Ostsee verwenden oder an den Küstenlinien dezent verbauen und betreiben“, so Krause.

Von Juliane Lange