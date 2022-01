Rostock

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es am Sonntagvormittag im Rostocker Ostseebad Warnemünde gekommen. Ein Autofahrer verlor beim Hotel Neptun die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte über die Promenade und landete schließlich in den Dünen.

Zur Galerie Ein Mann (58) verlor am Sonntagvormittag im Rostocker Seebad die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde in die Höhe katapultiert. Zum Glück befand sich trotz viele Spaziergänger niemand im Unglücksbereich der Promenade.

Der 58-Jährige verletzte sich dabei laut Polizeiangaben schwer Gegen 10.45 Uhr kam es zu dem Unglück. Der 58-Jährige am Steuer seines VW Golf war in der Kurhausstraße in Richtung der Seestraße unterwegs. Offenbar aus gesundheitlichen Gründen verlor der Mann die Gewalt über seinen Wagen und raste in der bekannten Rechtskurve am Kurhaus weiter geradeaus.

Mehrere Meter über Promenade geflogen

Er überfuhr zunächst mehrere Metallbügel für Fahrräder. An diesen wurde das Fahrzeug in die Luft katapultiert und flog mehrere Meter weit über die Promenade. Auf Höhe einer Parkbank, auf der zum Unglückszeitpunkt gerade niemand saß, schlug das Fahrzeug in den Dünen ein. Mehrere Augen- und Hörzeugen wählten umgehend den Notruf.

Kurz darauf trafen mehrere Streifenwagen der Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit einigen Einsatzfahrzeugen in Warnemünde ein. Der 58-Jährige befand sich noch im Wageninneren und musste von Helfern herausgeholt werden. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Die Unfallstelle musste weiträumig abgesperrt werden. Zahlreiche Trümmerteile lagen auf der Promenade und in den Dünen verstreut.

Mann erlitt offenbar Krampfanfall

Die Polizisten sahen sich vielen Schaulustigen gegenüber, denen sie das Fotografieren verbieten mussten. Die Seestraße in Warnemünde blieb zeitweise gesperrt, auch die Kriminalpolizei ermittelte am Unfallort. Die Ermittlungen stehen allerdings erst am Anfang. Die Beamten gehen – Stand jetzt – davon aus, dass der Mann am Steuer möglicherweise einen Krampfanfall erlitt. Er selbst konnte sich vor der Abfahrt ins Krankenhaus dazu nicht mehr äußern.

Der VW Golf wurde anschließend von einem Abschlepper aus den Dünen geborgen. Nur dem Zufall ist es wohl zu verdanken, dass keine anderen Personen verletzt wurden, zum Unfallzeitpunkt war die Promenade in diesem Bereich gerade weniger frequentiert.

Von Stefan Tretropp