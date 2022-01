Zum Start ins neue Jahr hüpfen Badenixen und Wassermänner völlig unverfroren in die Ostsee – beim Neujahrsbaden. Doch viele Veranstaltungen fallen coronabedingt ins Wasser. Dafür wird an einem Strand gleich an zwei Tagen Spektakel geboten. Wo und wann Eisbaden stattfindet.