Rostock

Möwengeschrei, Wellenrauschen und Stimmengewirr. Die Schuhe aus, die Sonnenbrille auf. Ein leichter Wind weht um die Nase und warmer Sand streift die Füße. Das ist Warnemünde: ein Urlaubsort für Touristen und eine Heimat für viele Rostocker – auch wenn manch selbstbewusster Warnemünder das gar nicht gerne hört.

Viele Sehenswürdigkeiten prägen den Stadtteil. Beispielsweise der Warnemünder Leuchtturm, der Teepott, der Alte Strom und die Molen. „Ich habe den Ort Warnemünde als Erlebnis in Erinnerung“, sagt Dr. Wolfgang Nitzsche, Vorsitzender des Ortsbeirats von Warnemünde und Diedrichshagen. Er hat seine Kindheit und Jugend im Stadtteil verbracht und ist dort aufgewachsen. „Die große Freiheit des Stadtteils hat mich als junger Mensch sehr gerührt.“ An das „neue“, touristische Warnemünde müsse er sich noch gewöhnen.

„Früher hingen überall Fischernetze und es saßen viele Angler am Wasser“, schwelgt Nitzsche, „an die Gerüche kann ich mich bis heute erinnern“. Inzwischen ist Warnemünde zu einer Touristenhochburg geworden. Doch auch das hat seinen Charme: Fischbrötchen, Shoppingmöglichkeiten und viele Events. Auch Nitzsche geht gerne am Alten Strom entlang und schaut in die Geschäfte. Sein Lieblingsort bleibt bis heute jedoch die Alexandrinenstraße, denn sie sei „fast so geblieben wie früher.“

Das Fischerdorf an der Ostsee Der Stadtbereich Warnemünde umfasst die Ortsteile Seebad Warnemünde und Seebad Diedrichshagen. 1323 kaufte die Stadt Rostock das Fischerdorf Warnemünde vom mecklenburgischen Fürsten. Dadurch sicherte sich Rostock den Zugang zur Ostsee. Im Jahr 1771 wurde das Dorf Diedrichshagen gegründet. Mit einem Durchschnittsalter von 55,3 Jahren ist Warnemünde der älteste Stadtteil. Er liegt 10,1 Jahre über dem Durchschnitt der Hansestadt. Die nach 1990 gebauten Wohngebäude machen inzwischen 48 Prozent des Gesamtbestandes aus. Insbesondere im Seebad Diedrichshagen entstanden seit 1990 viele Ein- und Zweifamilienhäuser. Rund 83 Prozent aller Wohngebäude wurden dort nach 1990 gebaut. 67 Prozent der gesamten Kapazität der angebotenen Betten und Schlafgelegenheiten von Rostock (einschließlich Camping) befinden sich in den Stadtbereichen Warnemünde und Rostocker Heide. Im Durchschnitt wohnen 1,5 Einwohner je Wohnung im Stadtteil. (Quellen: Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“, Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus.rostock.de)

Entwicklungen und Pläne im Stadtbereich

Warnemünde erlebe in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung – und zusammen mit dem Ortsbeirat und den Bürgern versucht der 73-Jährige diese gemeinsam zu bewältigen. Zwischen Warnemünde und Diedrichshagen müsse man allerdings differenzieren. „Diedrichshagen ist als Ostseebad noch in der Entwicklung – Warnemünde hat diese Struktur schon geschaffen“, erklärt Nitzsche. „Natürlich bleibt Diedrichshagen aber deswegen nicht außen vor.“

Sein Wunsch: vor allem den kleinen Landladen in Diedrichshagen zu erhalten. „Er soll nicht durch einen Discounter ersetzt werden. Da stehen Menschen hinter, die den Laden lieben. Wir wollen dafür sorgen, dass ihm nicht die Luft zum Leben genommen wird.“ Und auch auf die Zukunft des Wohnens in und um Diedrichshagen legt der Ortsbeirat seine Aufmerksamkeit.

Alterssitz in Warnemünde

Die Menschen im Ostseebad sind laut Wolfgang Nitzsche auf einer Wellenlänge. Der Altersdurchschnitt ist in Warnemünde im Vergleich zur Gesamtstadt Rostock am höchsten. Frauen sind im Durchschnitt 57 Jahre und Männer 53 Jahre alt. Gerade die Älteren würden das Flair von Warnemünde als Alterssitz genießen wollen. „Ich bin seit einem Vierteljahr Vorsitzender des Ortsbeirats, und viele Anwohner kenne ich noch aus meiner Jugend“, sagt Nitzsche. „Ich versuche, einen intensiven Kontakt zu allen aufzubauen, so dass man miteinander spricht und Ideen austauscht.“

Viele Ideen gebe es in Warnemünde etwa für die weitere Entwicklung des Strandes. Allerdings stehe noch kein richtiger Bebauungsplan. Es sei aber zum Beispiel ein barrierefreier Zugang zum Wasser angedacht, damit auch Rollstuhlfahrer in näherer Zukunft ins Ostseewasser können. Das sei aber vorerst alles noch eine Überlegung.

Warnemünde bietet mit seinem etwa fünf Kilometer langen Sandstrand ein breites Angebot für jedes Alter. Von Kleinkind über Jugendliche und Erwachsene bis hin zu den Senioren. Viele Events werden am und um den Strand veranstaltet. Beispielsweise das Warnemünder Turmleuchten, die Warnemünder Woche oder das Warnemünder Stromerwachen. 2020 und auch in diesem Jahr ist durch die Corona-Pandemie jedoch alles etwas anders.

Die meisten Veranstaltungen wurden abgesagt und finden auch 2021 nicht statt. Die Meinung des Vorsitzenden: „Lasst es uns langsam und behutsam angehen.“ Er appelliere an die Menschen, vorsichtig zu beginnen, kulturell wieder etwas anzuschieben und nicht länger zu unterdrücken. Künstler bräuchten Publikum, um zu zeigen, was sie können. Gerade die Bahnhofsbrücke, die sonst von vielen Künstlern als Bühne genutzt wird, ist während der Pandemie ruhig und leer.

Das alles sei aber nur unter Hygienekonzepten und den entsprechenden Maßnahmen möglich. „Die Corona-Pandemie ist ein streitbares Thema“, erklärt der Vorsitzende des Ortsbeirats. „Aber ich denke, die Menschen werden langsame Öffnungen dankbar annehmen“.

Von Kira Müller