Wird es bald ein Hotel von Til Schweiger an der Ostseeküste geben? Zusammen mit der Rostocker Hotelgruppe Arcona plant der Schauspieler mehrere Luxushotel im In- und Ausland. Auch nach Standorten im Nordosten wird gesucht. Warum das Konzept Touristikern zufolge gut nach MV passen würde und an welchem Warnemünder Grundstück Interesse besteht.