Rostock

„Komisch“ habe sich diese Woche angefühlt, sagt Ingeborg Regenthal. „Alles ist so ruhig. Viel zu ruhig.“ Regenthal ist die Büroleiterin des Warnemünde Vereins – und in der vergangenen Woche wären eigentlich die wichtigsten sieben Tage des Jahres für sie gewesen: die Warnemünder Woche. Doch das Segelevent und das Landprogramm sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Das trifft den Ort hart. Und auch 2021 könnten die Auswirkungen noch zu spüren sein.

So sah es vor einem Jahr auf dem Leuchtturm-Vorplatz aus: Shantys auf der Bühne, Tausende Menschen dicht an dicht. Dieses Jahr ist alles anders. Quelle: Ove Arscholl

Anzeige

Es fehlt etwas

Schlecht geht es Warnemünde dieser Tage nicht, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. „Trotz der Einschränkungen zeichnet sich derzeit eine gute touristische Sommersaison ab. Die Unterkünfte, die über unsere Tourismuszentrale vermittelt werden, sind zu etwa 98 Prozent ausgebucht.“

Weitere OZ+ Artikel

Tagesgäste dürfen aber noch nicht kommen, Kreuzfahrer erst Mitte August wieder: Allenthalben ist zu sehen und zu spüren, das etwas fehlt. Vor allem während der eigentlichen Warnemünder Woche: Denn auf der Promenade, wo sich sonst in den vergangenen sieben Tagen bis zu 700 000 Gäste gedrängt hätten, ist noch Platz. Viel Platz. Kleine Buden gibt es zwar, sie verkaufen Süßigkeiten und Schmuck, Sommer-Drinks und Kunsthandwerk. Ein Leierkasten-Mann spielt im Hintergrund Musik. Ein bisschen Normalität. Und doch ist der Ort deutlich leerer, deutlich ruhiger als sonst zu dieser Zeit. Sogar Parkplätze gibt es. In Strandnähe.

„Mir gefällt es so besser: Ohne die Menschenmassen zur Warnemünder Woche kann man Warnemünde richtig genießen“, sagt Carolin Radon (31) – und entspannt mit Söhnchen Richard (1 1/2) in der Sonne. Quelle: Martin Börner

Millionen-Schaden?

„Die Absage der Warnemünder Woche hat Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche der Wirtschaft in ganz Rostock – auf Einzelhändler, Gastronomen sowie Schausteller, Künstler und auch Bühnen- und Zeltbauer, Techniker, Sicherheitsdienste“, sagt Tourismuschef Fromm. Auch die bis zu 3000 Segler fehlen. Wie hoch der Schaden ist, der durch den Ausfall der Warnemünder Woche entstanden ist – Fromm vermag ihn nicht zu beziffern. Es dürften aber locker einige Millionen Euro sein.

Was den Machern Kopfzerbrechen bereitet, stört die Gäste, die da sind, hingegen weniger. Im Gegenteil: Peter und Maria Reckendrees aus Soest in Nordrhein-Westfalen waren vor gut zehn Jahren schon in Warnemünde. Zur Zeit der Warnemünder Woche. „Heute ist es besser“, so der Senior. „Die paar Buden hier – uns reichen die. Schön, dass überhaupt was geboten wird.“

„Uns reichen die paar Buden auf der Promenade. Mehr Trubel muss gar nicht sein“, meinen auch Maria und Peter Reckendrees aus der Nähe von Soest (NRW). Quelle: Martin Börner.

Auch Martin und Betty Müller vermissen nichts. Sie kommen aus Magdeburg, sind für einen Kurztrip an die Ostsee gekommen. „Nach dem Lockdown mal entspannen, durchatmen, frische Luft tanken“, sagt der Verliebte. „Remmidemmi brauchen wir nicht“, sagt die Magdeburgerin. Ein paar Meter weiter sitzt die Rostockerin Carolin Radon (31) mit Söhnchen Richard (1 1/2) in der Sonne. „Es ist gut so“, meint auch sie. „Zur Warnemünder Woche kann man ja hier kaum noch treten. So voll ist es.“ Sie müsse das nicht haben.

„Remmidemmi brauchen wir nicht“, sagen Martin und Betty Müller aus Magdeburg. Sie wollen in Warnemünde entspannen und frische Luft tanken. Das geht auch ohne Warnemünder Woche. Quelle: Martin Börner

„Mir geht es nicht so gut“

Ingeborg Regenthal, eine der wichtigsten Organisatorinnen der Segel-Woche, trifft der Ausfall hingegen – auch emotional: Beim Niegen Ümgang, dem traditionellen Umzug der Vereine und Verbände zum Auftakt der Warnemünder Woche, ist sie die Dirigentin. „Dieses Jahr konnte ich zum ersten Mal an diesem Sonnabend auf den Markt gehen. Diese gesunde Hektik gab es nicht – und damit geht es mir nicht so gut.“ Traurig sei sie, aber für die Absage habe sie natürlich Verständnis.

Regenthal und ihre Mitstreiter blicken nach vorne: „Die Vorbereitungen für 2021 sind schon im Gange, mit den Details beginnen wir im August. Inwieweit es Highlights und Neuerungen geben wird, müssen wir sehen.“ Beim Ümgang sollen beispielsweise mehr „historische Figuren“ unterwegs sein und an der Kurhausstraße plant sie neue Höhepunkte für Zuschauer.

Ungewisser Ausblick

Doch von Euphorie und Vorfreude auf 2021 ist bei den Machern nicht viel zu spüren: Ja, viele Höhepunkte bei der Warnemünder Woche organisieren Ehrenamtler. „Aber natürlich ist das alles auch eine finanzielle Frage. Und da sieht es leider nicht so rosig aus“, gibt Regenthal zu.

Auch Tourismus-Chef Fromm wagt nur einen vorsichtigen Ausblick, ob es in der zweiten Juli-Woche 2021 in Warnemünde wieder voll und fröhlicher zugehen wird: „Die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren. Die Entwicklungen der Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen sind aber kaum zu prognostizieren und davon ist die Gestaltung der nächsten Warnemünder Woche stark abhängig.“ Immerhin: Nach jetzigem Stand sollen im kommenden Jahr auf dem Wasser die Weltmeisterschaft der Contender, der Laser Europa Cup, die internationalen Deutschen Meisterschaften der „Piraten“ und die Langstrecken-Offshore-Regatta „Rund Bornholm“ stattfinden. Sportlich gibt es also schon einige neue Höhepunkte.

Mini-Sail mit zehn Seglern Auch die Hanse Sail 2020 hat Rostock abgesagt. Die gute Nachricht: Einige Traditionssegler kommen trotzdem an die Warnow – und bieten Mitsegel-Törns an. „Neben der Brigg ,Morgenster’, die bereits in Warnemünde liegt, haben neun weitere Segler bereits für das eigentliche Sail-Wochenende zugesagt“, so Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. „Darunter sind auch die ,Artemis’ und die ,Atlantis’ – bekannte Gäste der Sail.“ Einen Markt oder Fahrgeschäfte werde es aber nicht geben. Stattdessen plane die Großmarkt GmbH der Stadt auf der Haedgehalbinsel ein kleines Angebot für Besucher.

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer